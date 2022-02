La Russie a expulsé le chef adjoint de l’ambassade américaine à Moscou Bart Gorman, a déclaré la mission à Sputnik.

Suite à l’expulsion du numéro 2 après l’ambassadeur américain au sein de la mission, Washington envisage des mesures de réponse, selon l’attaché de presse de l’ambassade américaine Jason Rebholz.

« Nous considérons les actions de la Russie à l’encontre du chef adjoint de l’ambassade américaine d’étape dans l’escalade et envisageons une possible réponse. L’adjoint de l’ambassadeur Bart Gorman avait un visa en règle, il est resté en Russie au moins trois ans », a-t-il précisé.

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov, avait plus tôt déclaré que des diplomates américains quittaient leur mission à Moscou conformément aux exigences de la Russie, et que le processus de réduction du personnel des missions diplomatiques ne se poursuivait pas à cause de Moscou.

Menace d’expulser l’ambassadeur russe aux États-Unis

Précédemment, l’ambassadeur de Russie aux États-Unis, Anatoli Antonov, avait déclaré qu’un groupe de diplomates russes avait quitté le pays fin janvier, tandis que le département d’État soulevait la question de son départ de Washington dans le cas où la Russie ne délivrerait pas de visas aux gardes de la mission diplomatique américaine à Moscou.

Le ministre russe des Affaires étrangères a qualifié ces menaces « d’odieuses » et « d’inacceptables ».

« Nous avons averti [Washington] que si cette insolence allait se poursuivre, nous demanderons à M.Antonov de quitter les États-Unis. Si cette impolitesse [envers la Russie] continue, nous avons toujours la possibilité d’équilibrer notre présence diplomatique », a déclaré dans une interview à la radio russe Sergueï Lavrov.

Source: Avec Sputnik