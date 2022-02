Discurso do Secretário-Geral do Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, por solenidade a memória dos líderes mártires da Resistência na quarta feira dia 16 de fevereiro de 2022.

Em seu discurso na quarta-feira, 16 de fevereiro, dia da comemoração do martírio dos três comandantes da Resistência Islâmica, o líder do Hezbollah Sayed Hassan Nasrallah assegurou que Israel está em fase de declínio e à beira da extinção.

“O futuro da região está num caminho totalmente diferente do previsto por alguns protagonistas regionais e internos sobre os quais planejam seus cálculos. Como nos anos 80 e 90, na esteira da invasão israelense do Líbano e depois dos Acordos de Oslo, todos os grandes cálculos em que apostaram foram desperdiçados. Vemos que Israel está em declínio. Está a caminho da extinção, que é apenas uma questão de tempo”, afirmou Nasrallah.

Voltando às três principais ameaças e desafios que os centros israelenses haviam listado em suas últimas avaliações, o Sayed parou como estrategista israelense na crise social pela qual a entidade sionista está passando.

“Na entidade da ocupação, a vontade dos israelenses de suportar mais os perigos do combate parece estar se retraindo. O mesmo vale para sua confiança no exército e nas instituições estatais. Da mesma forma, a imigração reversa está passando por um aumento acentuado”, explicou.

Segundo ele, todos os esforços feitos com os países árabes para normalizar suas relações com Israel são apenas meios para dar-lhe uma nova chance de ajudá-lo a sair de sua crise e continuar.

“Os compromissos políticos e as negociações não têm perspectivas. A única perspectiva promissora, real, séria e que pode levar a um resultado é a da resistência”, frisou.

Julgando que Israel não está mais preparado para travar uma guerra, pois sabe muito bem que vai custar muito caro, Sayed Nasrallah indicou que Israel inventou « a batalha entre guerras », que inclui certo número de operações de segurança como o envio de drones para os subúrbios do sul, como havia acontecido por dois anos.

Sua Eminência também citou como uma batalha os ataques aéreos na Síria que, segundo ele, visam coibir o envio de armamentos de qualidade para a Resistência Libanesa da República Islâmica do Irã. Explicou como a resistência conseguiu abortar os objetivos do inimigo.

“Torpedear tentativas de transferir armas do Irã para o Líbano era uma ameaça real para nós, ou seja, para a resistência. Mas como pertencemos à escola que tem a doutrina de transformar ameaça em oportunidade, aquela que foi promovida pelo Imã Khomeini, bem, conseguimos transformar esse desafio em oportunidade. E desde então desenvolvemos nossas capacidades para fabricar esses armamentos no local. Transformamos os milhares de mísseis que tínhamos em mísseis de precisão. Não precisamos mais transportá-los do Irã. E há alguns anos também fabricamos os drones localmente e não precisamos trazê-los do Irã”.

O líder da Resistência Libanesa também revelou que este último ativou recentemente sua defesa aérea contra drones israelenses cujos sobrevoos no Líbano se tornaram cada vez mais raros ultimamente.

É por isso que, continuou ele, a entidade sionista está tentando recrutar agentes no Líbano, aludindo às vinte redes que foram descobertas este mês.

“O inimigo recorreu ao recrutamento de agentes para compensar sua incapacidade de enviar drones para o Líbano”, disse ele.

Referindo-se à campanha da mídia travada no Líbano contra o Hezbollah e a Resistência, instigada por americanos e israelenses, entre outros, Sayed Nasrallah insistiu que isso não afeta de forma alguma o desenvolvimento das capacidades da resistência.

« A Resistência trabalha longe dos eventos internos libaneses ». Saiba que durante o verão e a primavera passados, essa resistência realizou suas manobras e treinamentos mais importantes em décadas. Enquanto alguns se maltrataram em todas as direções, bem como a Embaixada dos Estados Unidos para pagar milhões de dólares tentando manchar sua imagem.

Em relação às próximas eleições legislativas marcadas para o próximo mês de maio, Nasrallah insistiu em negar aqueles que constantemente argumentam que o Hezbollah e a corrente patriótica livre gostariam de impedi-las de serem realizadas. “São aqueles que nos acusam, que parecem querer que as eleições não ocorressem”, respondeu. Sua Eminência anunciou o slogan do Hezbollah para esta próxima etapa: « Continuaremos protegendo e construindo ».

Evocando os três protagonistas da equação do poder do Líbano, Resistência, Exército, e Povo, saudou o exército que é : « O garante da segurança do Líbano » e que, segundo ele, não deve depender da assistência de um único país, em alusão aos Estados Unidos que monopolizam seu treinamento e seu armamento.

« Apoio ao Exército Libanês não deve ser confinado apenas a um país”, insistiu.

Referindo-se ao povo libanês e à opinião pública, Nasrallah explicou que as campanhas, tendo como plano de fundo a crise econômica e financeira são arbitrariamente atribuídas ao Hezbollah, e pretende separá-lo da resistência e especialmente o seu ambiente.

“Se o povo libanês renunciar à resistência e se distanciar dela, não poderá mais defender sua existência, seu presente nem seu futuro. O povo é um componente essencial nesta equação e no ambiente da resistência é ainda mais, é a base de suas façanhas ».

« Alguns gostariam de conduzir as eleições legislativas de acordo com o projeto de desarmamento da resistência, aproveitando a difícil situação econômica e querendo atribuí-la injustamente à resistência », alertou.

Sayed Nasrallah também alertou contra as tentativas não apenas de mudar a identidade do Líbano como um país árabe que « A resistência defendeu de corpo e alma », mas também de afetar seu papel como um país de liberdade política e de imprensa, indicando que sempre acolheu toda oposição do mundo árabe, e foi o fórum livre para todos os pontos de vista, em referência às recentes proibições do primeiro-ministro Nagib Mikati à oposição do Bahrein de se expressar no Líbano.

“Todo povo tem o direito de vir ao Líbano para defender seus direitos. Somos nós que vamos defender o Líbano das liberdades”.

Principais ideias do discurso

Deus diz: Certamente Allah comprou os crentes, suas pessoas e seus bens em troca do Paraíso. Eles lutam no caminho de Allah: Eles matam e são mortos. É uma promessa autêntica que Deus assumiu na Torá, no Evangelho e no Alcorão. Quem é mais fiel à sua aliança com Allah? Regozije-se então na troca: Esse é a grande vitória.

Nesta ocasião gostaria, sobretudo, de prestar homenagem ao Imam Ali, por ocasião da comemoração do seu nascimento em 13 de Rajab, e recordar nestes momentos que foi o conquistador de Khaibar o que significa muito para nós. . E dizer o quanto somos gratos aos nossos pais por nos terem educado em seu amor e por sermos seus seguidores.

Por que o slogan de 1982

Em relação à comemoração dos comandantes mártires da Resistência Islâmica, este ano os irmãos responsáveis elegeram como lema do ato « A Resolução de 1982 ». Explicando que já se passaram 38 anos desde que Sheikh Ragheb Harb caiu no martírio, 30 anos que Sayed Abbas Moussaoui também caiu em mártir assim como a sua virtuosa esposa e o seu querido filho, dos mesmos 14 anos passaram ao martírio do comandante Imad Moughniyeh. Sabendo também que no próximo mês de Junho celebraremos 40 anos desde o lançamento da Resistência Islâmica.

Os irmãos descobriram que somando os 38 aos 30 e os 14 anos o total dá 82, o que nos lembra o ano de 1982. Foi o ano da grande resolução que foi tomada para o começo da batalha contra a ocupação israelense, continuou graças ao sangue de todos os mártires, todos eles, incluindo os comandantes mártires, a quem todas as façanhas são devidas a Deus.

A Resistência, os começos e todos os mártires

Quando falamos de resistência, não estamos afirmando que começou conosco em 1982, pois estava presente antes da invasão israelense de 1982, com a Resistência Palestina, que teve uma grande presença, além de alguns movimentos nacionalistas e de esquerda se juntaram à resistência contra a entidade sionista e tiveram suas organizações.

Nos círculos xiitas, os primórdios foram iniciados com Sayed Abdel Hussein Charaffeddine, durante o estabelecimento da entidade sionista. Depois com o Sayed Moussa Sadr quando fundou o movimento das brigadas das Resistências Libanesas chamada Amal. E então a Resistência Islâmica foi fundada a partir de 1982.

Nunca pretendemos confiscar as resistências contra Israel

A particularidade da invasão de 1982 em comparação com a de 1978 e as outras agressões contra o Líbano que nunca tiveram trégua desde o estabelecimento do regime sionista na Palestina é que ela constituiu a maior ameaça para o Líbano e seu povo, não apenas para o Líbano, mas para toda a região.

Porém, o Líbano era o mais ameaçado diante da ocupação, cuja duração não havia sido fixada em data e que corria o risco de durar muito mais. O Líbano corria o risco de perder sua identidade árabe, havia planos para se juntar a ele na era israelense e se filiar ao projeto israelense, junto com partes internas que estavam totalmente comprometidas com este projeto.

Deve-se notar que é na resistência que o Hezbollah preservou a identidade árabe no Líbano e que todos aqueles que hoje dizem estar ligados à identidade árabe do Líbano, devem lembrar que essa Resistência foi quem defendeu com sangue e jihad, mostrando o verdadeiro arabismo que rejeita a normalização das relações com o inimigo da Ummah.

Neste clima nasceu a Resistência Islâmica, Hezbollah, para se juntar às outras forças de resistência islâmica e não islâmica para liderar juntos a batalha pela libertação do Líbano, sua independência, sua soberania e restaurar sua dignidade.

Nesse sentido, o Sheikh Ragheb Harb se destacou por sua coragem, franqueza, atitudes, presença em todos os campos, capacidade de enfrentar balas, cair no martírio, recusando-se a esperar, recusando-se a sorrir e saudar o inimigo com a mão recusando a ocupação.

O inimigo se cansou dele, da sua voz que clamava a verdade, da sua coragem e finalmente o matava.

Harb foi o ícone da Resistência até o fim, com suas duas alternativas, ou o martírio ou a vitória. Ele foi o exemplo a seguir para todos os outros milhares de mártires, os nossos homens, mulheres e crianças.

Sayed Abbas Moussaoui estava no mesmo caminho do Sheikh Ragheb. Percorreu este caminho espinhoso desde as primeiras horas da invasão em Junho de 1982, dedicou-se de corpo e alma em todas as suas fases, em todas as suas frentes e terrenos, nos campos de treino, para o fornecimento de armamentos, e para preparar seu ambiente, até ao martírio.

Ele viu que era o único caminho para a salvação do Líbano e seu povo, para sua libertação, orgulho e a proteção de seus santos sagrados.

Com ele, a Resistência se institucionalizou e se transformou em uma entidade firme e poderosa em todas as dimensões.

Com Haj Imad, que representa um grande valor para todos os combatentes com quem trabalhou, foi a nomeação da resistência com os atos no terreno, com as armas, o sangue, as vitórias, a mudança das equações, o esmagamento dos ossos do inimigo, e derrotando sua imagem como um exército indestrutível. Com ele foi a construção qualitativa e quantitativa das capacidades militares da resistência, realizando o sonho do Sheikh Ragheb Harb e o do Sayed Abbas Moussaoui.

Então essa resistência seguiu seus passos com os outros chefes mártires e todos os outros como Moustafa Badreddine, Hassan Lakkis e os outros que continuaram a ação para enfrentar as ameaças e a ganância do inimigo, mantendo o olho em Al-Quds santo sagrado e o povo palestino.

Nesta ocasião falarei um pouco sobre o inimigo, depois sobre a Resistência e terminarei com os desafios internos.

‘Israel’ a caminho da extinção

Sobre o inimigo: Alguns, na região e no Líbano, imaginam que seu futuro está ligado a um elemento constante chamado Israel. Eles não podem imaginar um futuro sem ele, e é por isso que estão caminhando para uma mutua normalização nas relações.

Os movimentos da resistência têm uma visão completamente diferente baseada na leitura dos fatos e da realidade.

Acreditamos que esta entidade é temporária e que continua a declinar.

Certamente passou pela fase de ascensão, mas agora está na fase do declínio, de degeneração.

Seu declínio começou em 1985, quando foi forçada pela resistência a se retirar de Beirute, das montanhas, Saida, Tiro, e se esconder na faixa de segurança no sul.

Este declino foi fixado no ano 2000 com a retirada israelense do sul, pois se Israel não pode permanecer no Líbano, considerado pelos israelenses o elo mais fraco, consequentemente não consegue um Israel dos sonhos que se estende do Eufrates ao Nilo, além de sofrer mais perdas com a retirada da Faixa de Gaza e finalmente sua derrota em 2006.

Com a formação do e

Eixo da Resistência esse declínio torna-se mais consagrado.

Essa avaliação não é apenas da resistência, mas também dos próprios grandes líderes israelenses, de seus centros de estudos. Muitos falam essa língua e dizem que Israel está em vias de extinção.

Também para nós, Israel está em declínio, está em vias de extinção e é apenas uma questão de tempo. É por isso que o futuro da região parece muito diferente do que os outros imaginam.

Os cálculos que foram feitos em 1982 com a invasão israelense do Líbano e depois com Oslo nos anos 90 do século passado desmoronaram. Porém, alguns pensam que o dito está exagerando

Crise de confiança no Exército e crise social

Sabendo que por causa de todos os acontecimentos em qual a nossa região está passando, as pessoas estavam desatentas ao que está acontecendo em Israel. Mas nós, a Resistência do Líbano, somos os principais preocupados, especialmente porque nosso país está sob uma constante ameaça israelense, nossas fronteiras, nossa terra, nosso gás, nosso petróleo estão ameaçados e estamos preocupados em acompanhar diariamente a evolução da entidade do inimigo. Em resumo, vemos que estamos diante de uma entidade que está passando por dificuldade, seguindo um difícil caminho, e estamos diante de um exército derrotado que mal consegue ser o protetor de si mesmo. O destino desta entidade depende de seu exército mais do que qualquer outro fator porque é uma entidade artificial, que não é real. Seu destino depende existencialmente de seu exército; o que não é o caso dos outros estados naturais cujas pessoas são naturais.

É uma entidade em crise

No início de fevereiro, o ministro das Relações Exteriores, Yair Lapid, falou de três ameaças principais a Israel: Primeiro, o Irã nuclear; segundo, o Eixo da Resistência, especialmente sua força balística e seus drones; e em terceiro lugar, a crise social pela qual está passando.

O que Lapid está dizendo é que a maior ameaça é o desmantelamento do tecido social interno de Israel. Este desmantelamento não permitirá que a sociedade israelense enfrente as outras ameaças, nem mesmo as acusações às vezes expressas contra Israel como sendo, entre outras coisas, um estado de apartheid, como fez recentemente a Anistia Internacional. Que eu saiba, se não me engano, talvez seja o único país que foi tributado com essa acusação.

O general Eisenkot concorda com esta análise. Em seu último livro, ele escreveu que as clivagens dentro da sociedade israelense são mais perigosas do que o Irã para Israel.

O ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu havia dito há alguns anos que faria o possível para que Israel pudesse durar um século, porque, segundo a história, um estado judeu nunca durou mais do que isso.

General da Reserva diz que Israel desenvolveu uma série de estratégias fracassadas, Israel está morrendo e precisa sair.

Gideon Lévy, o jornalista do Haaretz que todo mundo conhece, acredita que Israel se tornou o maior perigo para os judeus, por causa de seus problemas internos, e que nada pode resolver nem com a construção de muros ou barreiras.

Vemos também que a vontade dos jovens israelenses de entrar nos combates está em constante declínio e cada vez mais não querem se juntar às fileiras do exército e preferem os serviços civis aos militares.

Há também um aumento da imigração: 40% dos israelenses pensam em deixar a Palestina e retornar aos países de onde vieram. Saiba que os encorajamos a fazê-lo e estamos prontos a ajudá-los, a pagar-lhes as passagens de avião se precisarem.

De acordo com o Begin Center: 58% dos israelenses planejam adquirir um segundo passaporte.

Economicamente, e apesar da ajuda dos Estados Unidos, que impede o menor centavo de ajuda ao Líbano, a situação também é desagradável e o empobrecimento está aumentando. Assim como a corrupção e o crime.

Tudo isso contribui para colocar este país à beira do colapso.

Para o Exército Israelense, há um problema sério de motivação, críticas vêm de todas as esferas da vida, por causa das divisões causadas pela dissensão social, devido a questões sobre os custos e rentabilidade da guerra, além da decadência dos serviços logísticos, a falta de disciplina, a cultura da mentira e do silêncio, para não falar das agressões sexuais neste exército. Quando eles disseram que queriam trazer mulheres para as fileiras do exército, esperávamos uma boa derrota (risos).

Normalização, um segundo vento

Alguns países da região que são solicitados a normalizar com a entidade sionista, é dar-lhe um novo sopro de vida e uma nova chance de perseverar e resistir.

O Eixo da Resistência atua com plena consciência dessa realidade.

O povo palestino que faz todos os sacrifícios, graças à sua firmeza e perseverança, acima de tudo não deve se desesperar. Seja nos territórios de 1948, na Cisjordânia, na Faixa de Gaza, devemos mostrar constância, paciência e perseverança, não devemos nos desesperar, nem capitular.

Ainda mais do que nunca o compromisso político não tem perspectiva. As negociações estão agora mais paralisadas do que nunca. A única parte que tem perspectiva de futuro é o Eixo da Resistência.

Enquanto estamos preocupados e sobrecarregados com nossos problemas e dificuldades internas, o inimigo está cedendo. Ele certamente não perdeu suas forças, mas está em retirada: antes era ele quem atacava e estava na ofensiva, agora está na defensiva.

A batalha entre as guerras, um fiasco

Alguns imaginam no Líbano que estão sobrecarregando a Resistência com sua campanha de desintoxicação, com seus discursos, seus artigos pré-pagos.

Dentro da Resistência, apesar de tudo o que está acontecendo, há pessoas que não têm nada a fazer senão desenvolver todas as áreas da resistência: suas capacidades logísticas, seu arsenal, seus armamentos, suas formações, seu treinamento.

Saiba que a Resistência ainda está em confronto com o inimigo, mas com toda a discrição, e por isso as noticias não são rapidamente espalhadas.

Os israelenses, sabendo que o custo da guerra seria muito caro, então criaram o termo « A batalha entre as guerras »: ou seja, os eventos de segurança que observamos de tempos em tempos: como enviar drones para os subúrbios sul de Beirute, como aconteceu por dois anos, e especialmente os ataques contínuos contra alvos na Síria.

Um dos objetivos desta batalha entre guerras que são os ataques na Síria foi querer coibir a entrega de armas ao Líbano, especialmente as armas de qualidade que são enviadas pela República Islâmica com orgulho e na frente de todo o mundo.

É por isso que eles estão bombardeando a Síria. O que constitui uma ameaça real. As tentativas de torpedear a entrega de armas do Irã têm sido uma ameaça real para nós. Certamente temíamos que esse objetivo não fosse alcançado.

Mas isso ignora o fato de que essa Resistência pertence à escola defendida por Imad Moughniyeh, por Qassem Soleimani, que é a escola do Imam Khomeini e do guia Imã Ali Khamenei, a escola cuja regra é transformar ameaças em oportunidades.

Quero dizer aos israelenses que sua batalha entre as guerras foi de grande benefício para nós, de grande benefício, (Rindo). Vocês são os perdedores e não ganharam nada.

Como foi? Hoje posso anunciar o que vem sendo feito há vários anos: Por causa dessa ameaça de não poder mais transportar mísseis de precisão para o Líbano, nós então, com a colaboração de nossos irmãos inteligentes e especialistas em material e dos irmãos iranianos, conseguimos converter um grande número dos nossos mísseis em mísseis de precisão e já não precisamos da ajuda do Irã. Sua batalha entre guerras não tem mais efeito e seus objetivos foram abortados.

Os israelenses estão cientes e, através dos americanos, fizeram de tudo para impedir a capacidade de fabricação de mísseis no Líbano.

Prometemos a eles um segundo Ansariyeh

Agora os nossos inimigos estão procurando esconderijos e depósitos de armas que, obviamente, estão distribuídos em vários lugares. Que venham buscá-los. Eles estão colocando os agentes para trabalhar. Eles estão recrutando mais agentes para encontrar estes depositos. Que eles sempre procurem e que saibam que estamos esperando por eles e, com a ajuda de Allah e a inteligibilidade dos combatentes da Resistência, poderemos enfrentar uma nova operação de Ansariyeh 2, (a operação durante a qual um comando israelense interveio em 1997 no sul do Líbano caiu em uma emboscada da Resistência Islâmica e perdeu todos os seus membros).

É claro para destruir esses esconderijos, os israelenses não ficarão satisfeitos com seus agentes cujo papel se limita à coleta de informações. Eles terão que enviar seus soldados pelo mar ou pelo ar. Portanto, estamos esperando por eles na esperança de uma operação Ansariyeh 2, Incha’Allah .

Da mesma forma, o inimigo queria nos proibir de trazer drones do Irã. Porém fiquem sabendo que começamos a fabricar nossos próprios drones e quem quiser obtê-los deve apresentar seu pedido já. E assim por diante, continuaremos a fabricar mais armamentos. Em caso de necessidade, estamos prontos para explorar todas as nossas capacidades.

Cada vez menos drones israelenses

Houve a tentativa de ameaça real com os dois drones que eles enviaram para os subúrbios do sul e, portanto, fomos confrontados com a ameaça dos drones que poderiam ser enviados para todos os lugares, acima de reuniões, áreas residenciais.

Poderíamos ter capitulado, mas optamos em transformar a ameaça em oportunidade e tomamos a decisão de ativar o Projeto Antiaéreo contra drones que haviam sido desenvolvido por Haj Imad Moughniyeh.

Desde que o ativamos, o uso de drones por israelenses caiu significativamente; há cada vez menos drones se aventurando em nosso espaço aéreo. É por isso que os israelenses precisam recrutar agentes no local para remediar a falta de informação que resultou disso.

A Resistência continuará a crescer como estrutura, nas suas capacidades estao em contínuo progresso.

As temporadas de primavera e verão do ano passado foram os exercícios de treinamento mais importantes em décadas. A Resistência sempre assumirá suas responsabilidades perante seu povo.

Continuaremos a proteger e construir

Internamente, dois grandes títulos são essenciais: Os preparativos para as próximas eleições legislativas e o segundo que está ligado às dificuldades econômicas.

Todos os dias, alguns continuam acusando que o Hezbollah e o Movimento Patriótico gostariam de adiar as eleições legislativas ou cancelá-las, até cheguei a duvidar que sejam eles que aspiram ao adiamento das eleições legislativas. E garanto-vos mais uma vez que estamos a preparar todos os meios ao nosso alcance pois essas eleições são decisivas para o nosso destino.

Para nós, é importante anunciar o nosso lema para estas próximas eleições legislativas: Continuaremos a proteger e a construir.

Antigamente nosso lema era: Protegemos e construímos, hoje queremos reafirmar nossos compromissos passados de dizer que continuaremos protegendo e construindo.

E quem quiser nos impedir de proteger e construir, nós respondemos por continuaremos protegendo e construindo.

Sobre o tema “construímos”, sim construímos e estamos ao serviço do nosso povo desde o início, mesmo quando as nossas capacidades eram modestas.

Para onde foram os bilhões?

Entre as coisas jogadas contra nós no Líbano: A vida não é apenas mísseis. O que é bem verdade por sinal. Mas são os mísseis do Líbano que protegem a vida. Eles protegem o Estado, o país, o povo, o governo. Aqui vou me dirigir aos nossos adversários e perguntar lós sobre os atos feitos por eles. Alguns dos nossos adversários estão nas instituições estatais há mais de 30 anos. Eles estavam à frente de ministérios com grandes orçamentos. Eu gostaria de lhes perguntar: O que fizeram com os fundos do Estado e o dinheiro das doações? Mostrem-me o que vocês fizeram. Mostrem ao povo libanês o que vocês conquistaram.

Os americanos dizem que pagaram US$ 10 bilhões e Mohamad bin Salman ofereceu ao Líbano US$ 20 bilhões. Mas onde estão esses bilhões? Logicamente, estão em contas bancárias que foram transferidas para o exterior.

E nós também vamos expor o que oferecemos ao país. Saiba que a Resistência, que é um pilar do poder do Líbano, sempre assumirá suas responsabilidades.

Gostaria de dizer algumas palavras sobre o segundo pilar da equação de poder do Líbano: O Exército Libanês, pelo qual temos grande respeito, pois é o garante da segurança e unidade do Líbano. Insistimos que o apoio ao exército não deve se limitar a um específico país, as portas devem ser abertas para que outros países o apoiem.

A opinião pública libanesa na mira

E uma palavra sobre o terceiro pilar desta equação que é o povo que sempre esteve envolvido nas vitórias alcançadas: bastou-lhe apoiar a resistência, defender a sua causa, recusar-se a miná-lo.

Bem, essas pessoas são o alvo hoje.

Nós tentamos guerras, ataques, batalhas entre guerras, eles ainda têm como alvo o povo libanês, a opinião pública e o ambiente dessa resistência. Todo mundo fala sobre isso, entre os israelenses, nos fóruns de Dubai, em Beirute, no Ocidente, eles têm apenas um assunto que os incomoda: como se livrar dessa resistência, como pressionar esse ambiente para acabar com a resistência.

Os discursos nada puderam fazer porque a retórica da resistência é mais forte. Nossa estratégia, nossa metodologia e nossa credibilidade são impecáveis.

Então eles agem fora da lógica: com insultos, acusações infundadas e campanhas falsas.

Jornalista acaba de confessar que recebeu entre US$ 300 e US$ 700 por cada artigo em que forjou mentiras contra o Hezbollah.

Mas isso não parece suficiente, as reações parecem contrárias às suas expectativas.

Eles ainda têm as pressões econômicas: Apostam nas dificuldades da escassez do pão, remédios, gasolina, gás, no alto custo de vida, e atribuem a responsabilidade por todas essas dificuldades à Resistência. Enquanto aqueles que acumularam fortunas são poupados e não se importam.

Eles apenas pedem que as pessoas desistam da Resistência para que o Líbano possa sair das suas dificuldades. O que é uma grande mentira. Podem fazer estudos sobre outros países para comparar as crises econômicas e seus problemas.

E aqui voltamos às eleições legislativas: Propõem querer mudar as distribuições dentro do parlamento para ser o desarmamento da resistência, o único objetivo a ser alcançado.

Segue-se que as pessoas devem assumir certas responsabilidades para que a resistência continue a protegê-los. As pessoas devem buscar sua verdadeira salvação para construir seu futuro, e durante o tempo até às eleições, o povo deve saber ouvir e julgar com a consciência tranquila, deve pedir contas com lógica, ter cuidado com os rumores e não cair em mal-entendidos ou palavras que desvirtuem os fatos.

A Resistência protege o Líbano das liberdades

Travamos uma guerra impiedosa na Síria, mas em nenhum momento pedimos para proibir as vozes dos oponentes sírios que se expressavam livremente no Líbano.

Saibam que somos nós que estamos protegendo a verdadeira identidade árabe do Líbano, não aquela que se normaliza com o inimigo, e também somos nós que vamos proteger o Líbano das liberdades, o Líbano que sempre foi o refúgio de todas as oposições no mundo árabe.

No Líbano, é permitido falar contra a Síria, contra o Irã, contra os iemenitas, contra o poder sírio, mas é estritamente proibido falar contra os países árabes do Golfo. Esta situação não é permitida. Não podemos aceitar uma situação de dois pesos e duas medidas.

Saiba que a identidade do Líbano é a das liberdades. Aqueles que se reuniram nos últimos dias em apoio ao povo do Bahrein são aqueles que protegem a identidade autêntica do Líbano e defendem as liberdades no Líbano. No Líbano, a terra das liberdades, é direito do povo oprimido do Bahrein comemorar sua revolução de 14 de fevereiro.

O povo iemenita tem o direito de falar no Líbano sobre suas crianças, mulheres e homens oprimidos, ofendidos e massacrados, dia e noite, por causa da ofensiva Americana Saudita contra o Iêmen.

Todo o ser humano neste mundo tem o direito de vir ao Líbano para defender seus direitos. O Líbano sempre será a terra das liberdades. Liberdades com um peso só e não com dois.

Sempre seremos os defensores da identidade do Líbano na questão das liberdades.

FIM

Fonte: Al Manar

Source: Al-Manar