Le chef du Conseil politique du Hezbollah, sayed Ibrahim Amin al-Sayed, a déclaré que les prochaines élections législatives sont l’équivalents de la guerre de juillet 2006 mais politique.

Lors d’un meeting politique organisé ce mardi 22 février par le Hezbollah dans la ville d’Al-Aïn dans le nord de la Békaa, M. Al-Sayed a déclaré : « les Américains, les Israéliens et les Européens veulent s’emparer des armes, de la résistance et de la société et amener un parlement qui puisse élire un président de la république lequel formera un gouvernement qui pourra faire ce qu’ils veulent. »

« Ils veulent que la parole revienne aux Israéliens et aux Américains », a-t-il soutenu.

« L’argent électoral a commencé à couler selon le prix de chacun, entre cinquante et cent dollars », a-t-il fait remarquer, soulignant que « l’honneur, la fierté et la dignité des gens dans notre société sont d’un niveau bien supérieur à ce qu’ils puissent être offensé de cette façon. »

Les prochaines législatives libanaises qui avaient été prévues pour le mois de mars devraient se tenir le mois de mai prochain. L’ambassade américaine s’y ingère d’une façon flagrante, soutenant des ONG qui devraient prendre la place des partis politiques. Parmi ces derniers, elle soutient ouvertement ainsi que les pays du Golfe le parti des Forces libanaises de Samir Geagea. La semaine passée, la chaine de télévision israélienne Canal12 a incité les USA, la France et les pays du Golfe à accorder une aide aux FL, afin de pouvoir vaincre le Hezbollah dans les urnes, rappelant que Geagea a été « l’ami d’Israël pendant la première guerre du Liban », en allusion à l’invasion israélienne du Liban en 1982.

