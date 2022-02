Le vice-ministre bahreïni des Affaires étrangères, Abdullah Al-Khalifa, a déclaré que le service de renseignement israélien (Mossad) est officiellement et publiquement présent à Bahreïn.

Al Khalifa a expliqué, lors d’une session à laquelle assistait le ministre israélien de la guerre, Benny Gantz, en marge de la conférence de Munich sur la sécurité « qu’il existe une coopération en matière de renseignement entre son pays et le Mossad, et que ce dernier est présent à Bahreïn et dans la région ».

Selon Al-Khalifa, les chefs du Mossad israélien se sont rendus à Bahreïn à plusieurs reprises.

Ces déclarations interviennent quelques jours après la visite de Naftali Bennett à Manama, la première visite d’un Premier ministre israélien à Bahreïn. Cela intervient également moins de 3 semaines après la visite de Gantz à Bahreïn et la conclusion d’un accord de coopération en matière de sécurité entre les deux parties.

Source: Traduit à partir d'AlQods al-Arabi