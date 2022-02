Vladimir Poutine s’est adressé de nouveau aux citoyens russes dans la nuit du 23 au 24 février et a annoncé que la Russie allait mener une « opération militaire » en Ukraine. Ceci en plein milieu d’une réunion du Conseil de sécurité de l’Onu.

« Les Républiques populaires du Donbass ont demandé de l’aide à la Russie. Par conséquent, j’ai pris la décision de mener une opération militaire spéciale », a-t-il déclaré dans cette allocution télévisée, beaucoup moins longue que celle consacrée à la reconnaissance de la souveraineté des Républiques susmentionnées.

Estimant que les citoyens russes soutiennent sa décision, le chef de l’État a souligné que l’impasse actuelle pousse la Russie à entreprendre une telle démarche pour pouvoir « protéger les gens » habitant dans le Donbass et ayant vécu la pression de l’Ukraine depuis huit ans.

« Démilitarisation » de l’Ukraine

Cependant, la Russie n’a pas dans ses plans d’occuper l’Ukraine, a-t-il assuré. La « démilitarisation » de l’Ukraine sera l’un des objectifs, a-t-il ajouté, ainsi que la « dénazification ».

S’adressant directement aux soldats ukrainiens, le Président les a appelés à « déposer immédiatement les armes et rentrer chez eux ».

Commentant les déclarations de Kiev sur les armes nucléaires, Vladimir Poutine a pointé que la Russie ne laisserait pas une telle éventualité se produire.

Selon lui, l’exploitation du territoire ukrainien par l’Alliance atlantique, qui s’approche des frontières russes, est inacceptable.

Guerre « inutile »

Le Président américain Joe Biden a annoncé suivre de près la situation en Ukraine. Craignant que la confrontation ne cause « des souffrances et des pertes humaines catastrophiques », il a prononcé des mots de soutien au peuple ukrainien et a assuré de s’exprimer jeudi en l’espèce.

À l’issue d’une réunion du Conseil de sécurité, le secrétaire général de l’Onu Antonio Guterres a exhorté Vladimir Poutine à faire rentrer les troupes en Russie. D’après lui, cette guerre est « inutile » et va à contre-courant de la Charte des Nations unies.

Suite à la déclaration de Vladimir Poutine, les correspondants sur place ont fait état de plusieurs explosions dans diverses villes de l’est, mais également d’autres parties de l’Ukraine.

Source: Avec Sputnik