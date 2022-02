Des militants fidèles à l’occupation américaine en Syrie (FDS) ont lancé une campagne massive d’arrestations et de raids dans la ville de Manbij et ses alentours, au nord-est d’Alep.

La campagne visait des dizaines de membres de tribus arabes, dont un certain nombre de dignitaires et de cheikhs, et ce, après l’adhésion des centaines de membres de tribus arabes dans le processus de règlement menés par l’État syrien.

Des sources ont déclaré à Sputnik que les miliciens du FDS ont fait des descentes dans des dizaines de maisons dans les quartiers de la ville de Manbij et dans un grand nombre de villages et de villes, et ont arrêté plus de 60 personnes des tribus arabes qui ont réglé leur situation sécuritaire avec les autorités syriennes.

Les miliciens du FDS sont en état d’alerte, craignant la réaction des tribus arabes en réponse aux campagnes d’arrestations arbitraires, a-t-on ajouté de mêmes sources.

Des sources locales à l’est d’Alep ont déclaré que le nombre de civils et de soldats qui ont rejoint ce règlement a considérablement augmenté dans les centres de Deir Hafer et Maskanah.

Il y a quelques jours, et sous prétexte de la présence des cellules de Daesh à l’intérieur d’une maison dans le village d’Al-Dahla, la coalition US et des éléments du FDS ont effectué des raids contre ce village situé dans le rif de Deir ez-Zor.

Des centaines d’habitants de villages et de villes, contrôlés par les FDS ont manifesté dans le rif de Deir ez-Zor, en protestation à la tentative de ces miliciens pro-US d’imposer leur pouvoir par la force sur le peuple. Les manifestants ont menacé de déclencher une grève générale dans toutes les zones du rif de Deir ez-Zor, si leurs revendications ne sont pas satisfaites.

Le règlement de la situation de la population dans le gouvernorat de Deir Ez-Zor, dans le nord-est de la Syrie, se poursuit depuis 3 mois, dans le cadre d’une participation accrue des personnes recherchées souhaitant régler leur statut auprès de l’État.

Selon cheikh Madlool Al-Aziz, l’un des notables du clan arabe Al-Baqara et membre de l’Assemblée du peuple, leur nombre a dépassé 32 000 personnes, entre civils et militaires.

