Un colonel à la retraite et ex-conseiller au département de Défense américain a déclaré que ce sont les actions de Washington et de l’Union européenne qui ont poussé la Russie à lancer son opération militaire en Ukraine.

Dans une interview accordée à la chaine de télévision américaine Fox News, Douglas Macgregor qui a été conseiller du secrétaire à la Défense dans l’administration Trump a déclaré:

“La Russie a franchi cette étape après que l’Occident a refusé de répondre à la demande du président russe Poutine, qui met en garde depuis à peu près 15 ans, pour arrêter de déployer les armes du Pentagone et les bases américaines à la frontière russe. Tout comme les États-Unis ont refusé de déployer des missiles russes à Cuba. Or nous l’avons ignoré, et en fin de compte il a agi, et il ne permettra pas à l’Ukraine de rejoindre l’OTAN”.

Selon le colonel américain, la bataille du Donbass à l’est de l’Ukraine «touche à sa fin », et « les forces ukrainiennes sont assiégées et leurs approvisionnements coupés ».

« Si les forces ukrainiennes là-bas ne capitulent pas dans les prochaines 24 heures, elles seront éliminées », a-t-il mis en garde.

“C’est la raison pour laquelle le président ukrainien Vladimir Zelensky a accepté au début d’entamer des négociations avec les représentants de Poutine… la partie est finie, et il négociera pour obtenir le meilleur accord possible », a-t-il prévu.

Pour l’antenne de Fox News, M. Macgregor a estimé que « l’Occident ne devrait pas s’immiscer dans le conflit entre la Russie et l’Ukraine ».

Et de suggérer: “Le peuple américain pense que nous devrions rester en dehors, les Européens pensent que nous devrions rester en dehors. Nous devrions cesser d’envoyer des armes aux Ukrainiens et de les inciter à mourir dans une entreprise désespérée. »

Interrogé s’il fallait ou pas punir la Russie et ne pas la laisser envahir et annexer l’Ukraine, Macgregor a répondu : « Oui, absolument. Je ne vois aucune raison de lutter contre les Russes pour quelque chose dont ils parlent depuis des années, et que nous avons simplement choisi de l’ignorer. Nous n’enverrons pas nos troupes au combat, mais nous exhortons les Ukrainiens à mourir inutilement dans une bataille qu’ils ne peuvent pas gagner.. Nous créerons une crise humanitaire bien plus grande que tout ce que vous avez vu auparavant”.

A la question de savoir s’il fallait faire respecter une soi-disant zone d’exclusion aérienne au-dessus de l’Ukraine, comme le suggèrent les experts dans les médias américains, M. Macgregor a dit: « Vous pourriez vous retrouver en guerre avec la Russie parce que les Russes n’autoriseront en aucun cas les avions occidentaux – les avions américains – de survoler le champ de bataille de l’est de l’Ukraine”.

Selon le colonel américain, Jens Stoltenberg, le secrétaire de l’OTAN, s’est rendu en Pologne pour empêcher les Polonais d’offrir aux Ukrainiens essentiellement des avions MiG-29, améliorés et modernisés, permettant à leurs pilotes de venir en Pologne et de les faire voler en Ukraine.

“Il a mis un terme à cela. Il a dit que quelque chose comme ça pourrait mener à la guerre et que l’OTAN n’entrera pas en guerre. Vous voyez, c’est la partie intéressante”, a-t-il rapporté.

Et le colonel Macgregor de conclure: “ Maintenant, tout le monde parle de dépenser beaucoup d’argent pour la défense et pour l’OTAN. Mais très bientôt, les gens vont se demander pourquoi? Car il est évident que l’OTAN n’est pas en mesure de combattre, ni en mesure désormais de défier les Russes. Je pense que le problème de M. Biden ce soir n’est pas seulement que son récit va s’effondrer très rapidement au cours des prochains jours, car il devient évident que toute cette affaire ukrainienne était un fantasme de sa part. Il va finir par essayer de faire des chèques qu’il ne pourra pas encaisser parce que nous ne pouvons pas nous permettre un renforcement militaire massif. Nous ne pouvons pas nous permettre de mettre plus de forces en avant et si nous essayons de le faire, ce sera contre-productif. Je pense que nous sommes dans une crise que personne n’a encore vraiment compris et c’est l’OTAN elle-même et notre position sur le continent européen qui sont désormais menacées”.

