Discurso do Secretário Geral do Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, sobre os últimos acontecimentos e desenvolvimentos, na tela de Televisão Al Manar, na noite da quarta feira dia 02 de Março de 2022

O Secretário-Geral do Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, anunciou que: « O Hezbollah treinou sua máquina eleitoral para que nenhum voto seja perdido, mesmo em distritos onde não há candidatos ».

Em seu discurso focado apenas nas próximas eleições legislativas, Sayyed Hassan Nasrallah explicou os critérios para a nomeação dos candidatos do Hezbollah, afirmando que: « O Hezbollah pode concorrer em duas listas em certos círculos eleitorais, dependendo dos nossos interesses eleitorais e dos nossos aliados ».

Sua Eminência salientou que: “O clima de dúvida sobre o adiamento das eleições foi difundido por apenas um partido, e este assunto terminou desde que anunciamos o nosso lema para esta campanha legislativa: “Permaneceremos, para proteger e construir” assegurando que as eleições terão lugar na data prevista ».

O Secretário Geral do Hezbollah enfatizou que: « Os deputados do Hezbollah fazem parte do partido tanto nos trabalhos, nas estratégias ou posições. Tudo reflete as ideias do Hezbollah, ao contrário dos deputados independentes que muitas vezes se expressam em capacidade pessoal, enquanto os deputados do Hezbollah são mujahideen e falam em nome do partido ».

Sobre os critérios adotados pelo Hezbollah na escolha dos candidatos que representarão o partido no Parlamento libanês, sua Eminência indicou que: « Não escolhemos nossos candidatos com base em laços de parentesco com um membro da Shura ou comigo, nem por pedido de um irmão, nem por sua família ou sua tribo, nem por sua área geográfica, nem por nossa amizade conosco. O candidato é escolhido por sua capacidade de assumir responsabilidades e por suas habilidades”.

E para continuar: “Importante saber que o deputado acumula experiências ao longo do tempo ». « Ele não é só qualificado com altas habilidades, também testou sua resistência diante de desafios e em situações de crise, conhece as regras do jogo do poder. E assim, desde 1992, sempre escolhemos nossos candidatos com base na sua antiguidade. No entanto, somos a favor de trazer sangue novo para o bloco « Lealdade pela Resistência » e, portanto, após dois mandatos, escolhemos candidatos promissores e jovens ».

Por fim, Sayyed Nasrallah fez questão de relembrar seu discurso durante a campanha legislativa de 1996, no qual havia afirmado: « Não votem em nós por causa da construção de uma escola ou uma estrada, votem em nome dos mártires que caíram defendendo o país e pela resistência contra o inimigo”, acrescentando que :“Não prometemos promessas irrealizáveis, definimos objetivos através do nosso programa eleitoral: uns são antigos outros novos, mas sempre em conexão com a realidade ». « E se eu insisti em dedicar o meu discurso às eleições legislativas, porque não quero que votem em nós apenas com base de confiança, mas também por consciência, pois precisam que refletem sobre o nosso programa, os nossos critérios, os nossos candidatos e nosso objetivos ».

PRINCIPAIS PONTOS DO SEU DISCURSO:

1- A Realização de eleições:

As vozes que erroneamente nos acusaram de não querer realizar essas eleições se calaram depois do anuncio do nosso slogan: “Vamos ficar para Proteger e Construir”.

Como parte de uma preparação séria, nossos irmãos e irmãs se mobilizaram em várias regiões para montar a máquina eleitoral onde temos nossas listas e nossos candidatos, e também onde não temos candidatos. Nossas máquinas eleitorais estarão presentes em todos os distritos eleitorais para apoiar nossos amigos.

2-Listas eleitorais mistas

Há algum tempo temos feito discussões e reuniões para expressar nossas opiniões e ideias com nossos aliados, portanto, pensamos em voz alta e compartilhamos nossas propostas. E assim concluímos que precisamos de tempo para finalizar nossas listas mistas de eleitores. Consequentemente, todas as informações divulgadas na mídia sobre um desacordo ou mal-entendido com nossos aliados nas listas de candidatos mistos são enganosas ou mesmo errôneas.

Nas nossas reuniões internas, concluímos que em algumas circunscrições eleitorais pretendemos apresentar uma única lista mítica, enquanto que em outras pretendemos apresentar duas listas com base nos nossos interesses eleitorais e isso pela natureza do escrutínio eleitoral. Isso não significa, como alguns tentam fazer crer, que exista alguma rivalidade entre nós e nossos aliados.

Além disso, alguns meios de comunicação insinuam que o Hezbollah organiza a campanha eleitoral de seus aliados e amigos, quero enfatizar que isso não é verdade. Sim, faz todo o sentido coordenar com nossos aliados nas corridas onde nossos próprios candidatos estão concorrendo. Mas onde não temos candidatos, são nossos aliados que organizam suas campanhas e suas listas eleitorais. Certamente, se nossos amigos nos pedem para apoiá-los, estamos prontos para responder a essa ajuda: ou falhamos ou vencemos.

Então, é muito cedo para falar de alianças no momento porque as listas ainda estão em estudo.

Quanto ao nosso slogan eleitoral de 2022: Ficamos para Proteger e Construir, foi inspirado no nosso slogan de 2018: Proteger e Construir. A única diferença é o verbo: a gente fica.

Durante a nossa campanha eleitoral, pretendemos explicar como construir e resistir, teremos oportunidade mais tarde de revelar em detalhe o nosso programa eleitoral.

Saiba que nosso programa eleitoral não é carta do Hezbollah, muito menos sua estratégia, mas reflete objetivos bem definidos com base em desenvolvimentos recentes no cenário libanês, objetivos que devem ser alcançados nos próximos quatro anos. Este programa foi inspirado no de 2018 que inclui objetivos que não puderam ser alcançados porque a sua realização requer mais tempo. Enquanto outros objetivos não puderam ser alcançados devido a certos acontecimentos ocorridos nos últimos quatro anos.

3- Deputados do Hezbollah:

Os deputados do Hezbollah fazem parte do partido, da estrutura do Hezbollah, do seu curso, da sua resistência, fazem parte do quadro do Hezbollah, estão representados no bloco parlamentar « Lealdade à Resistência ». E assim suas ações, suas posições, seus objetivos são os do Hezbollah. Nossos deputados estão comprometidos em respeitar as ideias e objetivos do partido, eles não inventam ideias, o teto é o Hezbollah. Ao contrário dos deputados independentes, suas posições e suas decisões envolvem todo o Hezbollah de acordo com uma visão muito precisa, suas decisões são tomadas em comum. Em questões políticas, como a nomeação do primeiro-ministro, os deputados do Hezbollah só decidem depois de consultar seu comando e, portanto, se você quiser explicações sobre suas decisões políticas, cabe a me solicitar, explicou Nasrallah.

Dito isto, no quadro das políticas gerais, os nossos deputados têm muita margem de manobra, tanto no âmbito de elaboração das leis, ou seja, a função de legislador, ou qualquer ação de grupo, os nossos deputados não agem individualmente, pois o bloco parlamentar do Hezbollah trabalha em conjunto, numa unidade, como uma equipe.

Não há dúvida de que a principal função de um bloco parlamentar é legislar. Só que o contexto sociopolítico do nosso país e a natureza do nosso sistema político distorceu esta missão, e por isso os nossos deputados foram obrigados a acompanhar os assuntos quotidianos do nosso povo, por vezes assistem a uma cerimônia de luto ou de um casamento, ou intervêm para resolver uma disputa entre famílias ou tribos, enfim, durante trinta anos de serviço ao povo, sua presença se mostrou eficaz e útil.

Em 2018, exibimos documentários sobre as ações legais que foram feitas, revelando os casos que perseguimos ou os serviços que prestarmos ao povo. Pretendemos fazer o mesmo este ano. É certo que não poderíamos ter conseguido tudo, mas sem dúvida os esforços feitos pelos nossos deputados foram sérios. Por exemplo, o combate à corrupção: Algumas pessoas nos perguntam o que realizamos neste arquivo. Pretendemos emitir um relatório sobre este arquivo. Outro exemplo é a questão do desenvolvimento sustentável através do qual os esforços dos deputados não devem ser avaliados, porque fazem parte do Hezbollah e também porque não atuam em termos de chefe ou líder de clã, mas em termos de servos do povo. Na ética do Hezbollah, não conferimos a este ou àquele deputado nenhuma conquista, porque é conferida ao Hezbollah precisamente porque nossos deputados trabalham em nome do Hezbollah. Nossos deputados não têm riqueza pessoal para explorar. O título pessoal é de servir ao povo.

Desde 1992, quando decidimos participar das eleições legislativas, não havíamos lançado promessas falsas e sem sentido, pois sabíamos que não poderíamos alcançá-las. Por exemplo, durante meu discurso em 1996, salientei que se você quer votar no Hezbollah com base na promessa de construir uma escola, uma estrada, então não vote em nós. Se você quer votar no Hezbollah, vote na resistência, em seus mártires que caíram em todas as frentes das batalhas.

E, portanto, lançar a reforma do sistema político libanês como título eleitoral é injusto com o povo, pois já o simples fato de propor a ideia de corrigir o sistema político causa um alvoroço no país. É por isso que nossos objetivos permanecem modestos e alcançáveis.

4- Os critérios de nomeação dos nossos candidatos:

Em nossas reuniões internas, discutimos como o Hezbollah escolherá seus candidatos, mas quero explicar ao público a lógica na qual baseamos nossa escolha, é seu direito saber e é nosso dever explicar isso. E por uma boa razão, quero que as pessoas se conscientizem, reflitam e entendam os critérios em que baseamos nossa escolha para tal candidato, e não nos sigam porque confiam em nós, mas porque estão convencidos de nossas ideias.

Dentro do Hezbollah, nossas decisões são tomadas e adotadas através do Conselho Shura e sempre foram assim. Quanto aos candidatos do Hezbollah, se são nossos irmãos mais velhos, não há necessidade de examinar seus currículos porque os conhecemos. Se são outros irmãos, estudamos seus arquivos com precisão e vamos avaliar. Nossas decisões são baseadas em determinadas avaliações.

Em nossas reuniões internas também discutimos a questão de trazer jovens candidatos e, por isso, decidimos nomear novos candidatos a cada dois mandatos. No entanto, insistimos em manter os antigos e por uma boa razão: com o tempo, um candidato acumula experiências, e não apenas desfruta de suas próprias habilidades e experiências. E assim, quanto mais velho um deputado fica, mais ele adquire certa forma de maturidade política: Conhece as regras do jogo do poder, sabe reagir sob pressão ou em situações de crise.

Desde 1992 trabalhamos desta forma, e em 1996 fizemos mudanças, quando constatamos que alguns de nossos deputados que também eram dignitários religiosos tinham dificuldade em acompanhar os deputados e, portanto, não cumpriam seus deveres de dignitários religiosos. E assim, deixamos de nomear dignitários religiosos como candidatos parlamentares, o que nos permitiu nos renovar, e em 2018 decidimos separar a função de ministro da de deputado, o que trouxe sangue novo, função inicial dentro do Hezbollah.

Não escolhemos com base em laços parentais, pelo contrário, quando deputados próximos a mim ou a um dos membros da Shura, recusamos sua candidatura, nem por solicitação pessoal, nem com base em seu clã ou tribo ou sua família, nem para estabelecer um equilíbrio entre as famílias porque os deputados representam o Hezbollah e não suas famílias nem com base em sua área geográfica. Não escolhemos candidatos porque são os melhores do Hezbollah. Os nossos melhores estão na linha de frente, os escolhemos porque são dignos, responsáveis, honestos e competentes, pois não somos um partido de deputados.

Esta apresentação foi necessária para mostrar como avaliamos. Nossos candidatos são os do nosso partido, do nosso caminho.

Ao nível das nossas listas, no ponto sul de modificação, em Zahlé uma modificação, no ponto de modificação Beqaa Hermel, em Mont-Liban ponto de modificação e em Kisrawan uma modificação.

FIM

Fonte: Al Manar