Selon les médias israéliens, le président russe Vladimir Poutine a informé le Premier ministre israélien Naftali Bennett qu’il savait où se cache le président ukrainien Volodymyr Zelensky mais qu’il ne veut pas le tuer.

« Poutine préfère capturer le président ukrainien vivant », estime un responsable israélien cité par les médias israéliens, selon le site web de la télévision libanaise d’information al-Mayadeen.

Le lieu de l’emplacement du président ukrainien depuis le début de l’opération russe est sujet à la controverse. Alors qu’il fait quotidiennement son apparition télévisée avec pour légende qu’il se trouve dans la capitale Kiev, des députées ukrainiens avancent qu’il a fui la capitale et se trouve à Lviv, à l’ouest du pays. Certains avancent même qu’il a quitté le pays vers la Pologne d’autant que Washington propose la formation d’un gouvernement en exil.

Poutine ne veut pas de médiation israélienne

Concernant la visite à Moscou du Premier ministre israélien la semaine passée, on rapporte que les tractations entre Bennett et Poutine n’avaient pas pour but de parvenir à un accord sur la crise ukrainienne.

« Bennett a dit aux ministres de son cabinet qu’il n’a pas proposé de médiation entre la Russie et l’Ukraine mais s’est présenté comme un facteur de lettres honnête », ont rapporté les médias israéliens.

Des sources informées ont révélé que Poutine l’a informé qu’il n’était prêt à arrêter le combat que lorsque l’Ukraine aura déposé les armes.

Selon le directeur du bureau de la télévision al-Mayadeen à Moscou, le Kremlin a informé les visiteurs israéliens que la seule médiation valable et capable de mettre un terme aux opérations militaires est « de faire pression sur Kiev afin qu’elle exécute les conditions russes ».

M. Poutine aurait aussi fait part à Bennett qu’il n’a pas besoin de médiation signalant que des négociations se déroulent avec les Ukrainiens au Belarus.

Les médias israéliens aussi avaient fait part du refus du maitre du Kremlin de la médiation israélienne qui avait été sollicitée par Zelensky. D’origine juive, il avait aussi insisté pour qu’« Israël » mobilise les juifs du monde entier contre la Russie.

