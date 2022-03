Les Corps des gardiens de la révolution islamique en Iran a diffusé une vidéo sur les derniers préparatifs qui ont précédé le lancement du satellite Noor-2 à bord de son transporteur, la fusée Qassed qui comporte trois moteurs spatiaux.

Le lancement de ce deuxième satellite fabriqué par les scientifiques et les experts iraniens, depuis la base Chahroud située dans la province de Semnan à 300 km de Téhéran, a été annoncé le 8 mars dernier.

Selon le commandant de la force aérospatiale du CGRI le général Jaafar Abadi, il est destiné à effectuer des missions de reconnaissance et d’émission de photographies à une distance de 500 km. Il devrait réaliser un tour autour de la terre une fois toutes les 90 minutes et devrait durer trois ans.

Il est destiné aux catastrophes naturelles comme les inondations et les séismes.

Son prédécesseur Noor-1, lancé en avril 2020 avant effectué 10 mille tours autour de la terre et a pu effectuer des photographies de la base américaine Udeid, située au Qatar.

Le 13 février dernier, les autorités iraniennes ont révélé vouloir construire une nouvelle base aérospatiale dans le sud-est du pays pour lancer des satellites.