Le chef du département de la sécurité de la province de l’ouest (nord-ouest) de l’Azerbaïdjan a affirmé que « les forces de sécurité iraniennes, ont porté des coups douloureux au plus grand réseau d’espionnage de l’entité sioniste dans cette province et ont démantelé ce gang et arrêté ses éléments perfides ».

Le chef du département de la sécurité en Azerbaïdjan de l’ouest a souligné lors d’une conférence de presse avec les médias de la province, que « ce réseau d’espionnage tentait de commettre des actes de sabotage à l’intérieur de l’Iran en recrutant des voyous, sauf que la vigilance des forces de sécurité a réussi à neutraliser leurs menaces en les capturant ».

Il a souligné : « Les agents recrutés par le Mossad étaient attirés par l’argent et avaient des intentions maléfiques ».

Par ailleurs, il a indiqué que « la lutte contre la corruption, la répression et la discrimination sont au centre des réoccupations du ministère de la Sécurité générale iranien, tout comme le maintien de la sécurité nationale et la protection de nos intérêts vitaux restent une priorité absolue pour nous ».

Le chef du département de la sécurité de la province de Gharbi en Azerbaïdjan a évoqué « le rôle des médias dans l’éducation de l’opinion publique » : les médias ne devraient pas permettre aux étrangers de les exploiter sous couvert de leur performance sincère et transparente ».

Source: Farsnews