Le journal américain, The Wall Street Journal, a révélé que l’Arabie Saoudite a adressé une invitation au président chinois, Xi Jinping, pour qu’il se rende au Royaume saoudien.

Cette invitation intervient au moment où les relations avec les Etats-Unis sont extrêmement tendues entre Washington et Riyad.

Dans un rapport, le journal américain a indiqué que cette visite devrait avoir lieu « plus tard au mois de mai prochain, après la fin du mois de Ramadan ». Cependant, ni le ministère saoudien des Affaires étrangères, ni l’ambassade de Chine à Riyad n’ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Le WSJ a rapporté les déclarations d’une source bien informée qui a fait savoir que l’Arabie Saoudite « tente de renforcer et d’approfondir ses relations avec Pékin, à la lumière d’un changement géopolitique au Moyen-Orient », à un moment où la Chine et la Russie cherchent à étendre leur influence en Asie et dans la région.

La même source a souligné que le prince héritier saoudien, Mohammed ben Salmane, et le président chinois, Xi Jinping, sont « de bons amis, et tous deux sont conscients qu’il existe un énorme potentiel pour des relations plus fortes ». Cette source a indiqué que l’affaire n’est pas liée à l’achat de pétrole du Royaume et des armes de la Chine.

Source : Chine Magazine