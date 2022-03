La compagnie pétrolière yéménite du gouvernement de Sanaa a déclaré que « la coalition arabe dirigée par l’Arabie saoudite d’avoir piraté un troisième navire ayant été autorisé a se rendre au port de Hodeïda.

« La coalition dirigée par les États-Unis a détenu le navire Sea Ador, bien qu’il ait été fouillé et qu’il ait obtenu l’autorisation de l’ONU pour entrer dans le port de Hodeïda », a rapporté la chaine de télévision libanaise d’information al-Mayadeen.

Selon la compagnie, avec la saisie du navire d’essence de secours, le nombre de navires saisis s’élève à 3 navires pétroliers, dont deux pétroliers.

Il y a quelques jours, le directeur exécutif de la compagnie pétrolière yéménite, Ammar Al-Adrai, a déclaré que « les cuirassés américains de la coalition d’agression ont piraté les navires pétroliers et les ont empêchés d’entrer dans le port de Hodeïda pour les emmener au port de Jizan, malgré l’obtention de permis de l’ONU ».

Il a expliqué que la crise de pénurie des dérivés pétroliers a commencé depuis le milieu de l’an dernier, avec l’augmentation de la fréquence des actes de piraterie des cargaisons par les pays de la coalition d’agression, pour les expédier dans les ports des Emirats et les stocker par une société française, et puis les envoyer à Djibouti pour l’inspection et l’obtention de permis, et finalement pour être piratées par les navires de guerre de la coalition et emmenées à Jizan.

Source: Médias