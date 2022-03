Le commandant en chef de l’Armée de terre iranienne, le général de brigade, Kiomars Heydari, a déclaré jeudi 24 mars parmi les gardes-frontières dans l’est du pays a fait état du dévoilement des drones à longue portée et des missiles anti-blindés dans un avenir proche avant le 24 mai 2022.

C’est dans ce contexte que le centre Shahid Zarahran, l’un des complexes industriels les plus dynamiques du pays, où des innovations dans le domaine des équipements militaires voient le jour quotidiennement pour renforcer la capacité défensive du pays a dévoilé de nouveaux équipements militaires. En voici un aperçu :

1-Un lance-filet à air comprimé de fabrication iranienne est une arme destinée à capturer les micro-drones jusqu’à un poids maximum de 2 kg pouvant représenter une menace. Équipé par deux lanceurs, il fonctionne avec un projectile d’une portée de 20 mètres qui, lorsqu’il est propulsé, s’ouvre, déployant le filet de 12 mètres carrés et le parachute qu’il contient. Le drone, une fois capturé, tombe doucement au sol afin que l’on puisse le récupérer pour une inspection approfondie.

2-L’artillerie intelligente sol-sol dotée par des équipements d’alerte radar est un autre dispositif dévoilé qui a capable de détecter les forces ennemies et les véhicules blindés à des distances respectivement de 15 et 50 mètres.

3-Le système d’alerte laser portable est équipé de trois capteurs ayant capable d’identifier les cibles hostiles d’une distance de 15 kilomètres,

4-Équipé de huit lanceurs le drone bombardier intelligent multirotor a une portée de cinq kilomètres avec une tolérance maximale du vent de 30 minutes. Ce dispositif est également capable de transporter des marchandises pesant huit kilogrammes.

5-Le système d’alerte laser portable doté d’une caméra 4k ultra-haute est capable de détecter l’être humain à une distance de 15 km et une voiture à une distance de 20 km avec un grossissement de 150x.

6-Le drone Faraz 220 compte parmi d’autres réalisations de l’industrie de la défende iranienne. Le drone est conçu pour patrouiller sur une portée maximale de 100 km et une durée de vol de plus de 8 heures. Il est capable de voler à partir d’une voiture et bénéficie d’une vision nocturne, lui permettant de prendre des images et des vidéos en survolant des cibles jour et nuit.

7- Le système optique télécommandé conçu pour un canon de 23 mm est un autre équipement dont dispose l’armée terrestre iranienne. Le système comprend une caméra numérique avec un grossissement de 30 x et une centrale solaire mobile d’une puissance de 5 kW qui peut fournir l’électricité nécessaire à un bataillon.

8-Le système de guidage laser conçu pour les missiles à guidage laser d’une portée maximale de 5500 mètres pour être embarqué sur de divers véhicules militaires, drones et hélicoptères.

Source: Avec PressTV