Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a souligné mardi que la Russie réagirait de manière appropriée si les plans d’un certain nombre de pays de l’OTAN visant à fournir à l’Ukraine des avions de combat et des systèmes de défense aérienne étaient mis en œuvre.

« Nous suivons les déclarations des dirigeants des différents pays de l’OTAN concernant leur intention de fournir à l’Ukraine des avions et des systèmes de défense aérienne. S’ils sont mis en œuvre, nous répondrons de manière appropriée », a déclaré Choïgou.

Le ministre russe de la Défense a également annoncé l’achèvement des principales tâches de la première phase de l’opération militaire spéciale en Ukraine, lancée par Moscou le 24 février pour des raisons de sécurité.

Il a souligné que « l’armée ukrainienne a subi de lourdes pertes au cours de l’opération militaire, ce qui permet de concentrer les efforts sur la réalisation de l’objectif principal de l’opération, qui est la libération du Donbass ».

Concernant les mercenaires étrangers utilisés par le régime ukrainien dans la confrontation avec la Russie, Choïgou a déclaré : « Environ 600 mercenaires étrangers ont été neutralisés au cours des deux dernières semaines en Ukraine ».

Choïgou a mis en garde contre la distribution incontrôlée d’armes fournies à l’Ukraine, qui pourrait constituer une menace pour l’Europe.

« Nous considérons la position de l’Occident, qui fournit à l’Ukraine des armes létales, comme irresponsable, et sa distribution aveugle à la population et aux mercenaires ne fait qu’aggraver la situation et peut constituer une menace à l’avenir pour les Européens eux-mêmes », a-t-il averti.

Le ministre russe de la Défense a également assuré que les citoyens russes (conscrits obligatoires) appelés au service militaire ce printemps ne seront envoyés dans aucun point chaud, en référence à l’Ukraine.

il a souligné que tous les conscrits appelés à effectuer le service militaire au printemps dernier seront démis de leurs fonctions après l’expiration de son mandat, et que la durée du service militaire en Russie est d’un an.

Il est à noter que la Défense russe a annoncé aujourd’hui la destruction de 68 installations militaires ukrainiennes, dont 3 centres de commandement, 4 systèmes de missiles antiaériens, 1 station radar, 5 lance-roquettes multiples, 2 entrpôts de munitions, 3 entrepôts de carburant et de lubrifiants, 19 zones de stockage pour l’équipement et les bastions de l’armée ukrainienne.

