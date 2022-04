Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré que « les États-Unis comptent fournirent à l’Ukraine des drones de type Switchblade, équipés de missiles antiblindés », ajoutant que « son pays a fourni à Kiev des armes d’une valeur d’un milliard de dollars ».

« Les drones Switchblade 600 et 300 se déplacent de manière furtive », a souligné Austin lors d’une audience du House Armed Services Committee.

La societé aéronautique AeroVironment a affirmé que « les Switchblade 600 possède une ogive blindée et peut survoler une cible pendant plus de 40 minutes ».

Et de poursuivre : »Avant le début de l’opération militaire russe en Ukraine, les États-Unis ont fourni à Kiev des armes d’une valeur d’ 1 milliard de dollars d’armes », ajoutant que « Washington compte fournir des armes supplémentaires d’une valeur d’1 milliard de dollars promis par le président Joe Biden ».

Il a indiqué : »Nous avons accéléré la force de combat supplémentaire de la branche orientale de l’OTAN et augmenté le nombre de nos soldats en Europe à plus de 100 000 soldats », soulignant « nous avons investi environ 6 milliards de dollars du budget du département dans l’Initiative de dissuasion du Pacifique afin de réorganiser notre position dans la région Indo-Pacifique vers une infanterie mieux distribuée ».

« Le budget du Département vise à obtenir plus de 56 milliards de dollars pour les plates-formes et les systèmes de l’armée de l’air, plus de 40 milliards de dollars pour maintenir notre domination en mer, y compris l’achat de neuf navires de combat supplémentaires, et près de 13 milliards de dollars pour soutenir et moderniser nos forces », a noté le secrétaire à la Défense.

Et il a ajouté : « Nous travaillons pour soutenir une augmentation de 4,6 % des salaires, traitements et autres avantages spéciaux des militaires et des civils », notant que « le budget du ministère vise à obtenir plus de 130 milliards de dollars pour la recherche, le développement, les tests et l’évaluation. »

Le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a annoncé hier que « le département américain de la Défense fournira 300 millions de dollars d’aide supplémentaire à la sécurité de l’Ukraine », soulignant que « les États-Unis ne seront pas directement impliqués dans les combats, ni dans aucune autre mission en Ukraine ».

Le Pentagone a également annoncé, lundi dernier, que l’aide militaire américaine, d’un montant de 800 millions de dollars, avait commencé à arriver en Ukraine.

Source: Traduit d'AlMayadeen