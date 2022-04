Le porte-parole du Hamas, Hazem Qassem, a condamné les déclarations de l’ambassade de Turquie en ‘Israël’ et du ministère bahreïni des Affaires étrangères, qui ont dénonçé l’opération de Tel Aviv.

Hazem Qassem a déclaré à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen: « Nous déplorons les déclarations de l’ambassade de Turquie et du ministère bahreïni des Affaires étrangères, qui ont condamné l’opération de résistance à Tel-Aviv ».

M. Qassem a souligné que « la résistance du peuple palestinien s’inscrit dans le cadre de la légitime défense et de son caractère sacré, et c’est un droit garanti par toutes les lois internationales et les normes humanitaires ».

M. Qassem a indiqué que « la politique agressive de l’occupation israélienne contre le peuple palestinien est l’une des formes de terrorisme et de racisme dans le monde ».

L’ambassade de Turquie en « Israël »a condamné l’opération à Tel-Aviv: »Nous condamnons l’attaque terroriste à Tel-Aviv et nous sommes préoccupés par la récente augmentation du nombre des opérations de fusillade. Nous adressons nos condoléances à Israël et à la familles des victimes ».

Quant au ministère bahreïni des Affaires étrangères, il a déclaré dans son communiqué : « Nous condamnons fermement la fusillade terroriste qui a eu lieu à Tel-Aviv ».

Hier jeudi, une opération commando à Tel-Aviv a tué 3 Israéliens. Et à l’aube de ce vendredi, les autorités de l’occupation israélienne a annoncé le martyre de l’auteur de l’opération « Tel Aviv », Raed Fathi Zaidan Khazem (29 ans), lors d’un affrontement avec les forces spéciales israéliennes.

Des marches de célébration ont eu lieu dans diverses villes palestiniennes acclamant l’opération héroïque et la soutenant. Les factions de résistance palestinienne ont également salué l’opération de Tel Aviv, soulignant qu’il s’agissait d’une « réponse naturelle aux crimes de l’occupation ».

Le Hamas a placé l’opération dans le contexte d’une « réponse naturelle et légitime à l’escalade des crimes de l’occupation contre notre peuple, notre terre, al-Qods et la mosquée Al-Aqsa ». Le mouvement a affirmé que « la résistance de notre peuple affrontera tous ceux qui penseront à violer nox lieux saints, et les jours en sont témoins ».