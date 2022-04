L’agence Bloomberg a affirmé, dans un article, que « l’extinsion de l’arsenal démocratique américain pourrait entraîner des défaites fatales pour les forces ukrainiennes voire dévoiler les faiblesses des États-Unis ».

L’agence « Bloomberg » a estimé que « les options dont disposaient les Etats-Unis, dans le cadre de leur stratégie « arsenal de la démocratie » pour soutenir le gouvernement ukrainien, s’épuisent, alors que le conflit entre dans sa phase décisive ».

L’agence a expliqué, dans un article d’opinion publié hier jeudi, que « la stratégie de « l’arsenal de la démocratie » est similaire au soutien apporté par les États-Unis à la Grande-Bretagne en 1940 et 1941, pendant la Seconde Guerre mondiale », notant que « via cette stratégie , Washington évite de s’immiscer directement dans le conflit et travaille avec ses alliés et partenaires pour fournir au gouvernement de Kiev de l’argent et des armes ».

L' »arsenal de la démocratie » fait référence aux efforts collectifs de l’administration américaine pour soutenir les Alliés, qui avaient tendance à concentrer leurs efforts dans les centres industriels existants aux États-Unis, tels que Chicago, Cleveland, Detroit, New York, Philadelphie, Pittsburgh et ailleurs ».

L’agence a prévenu que « l’épuisement de l’arsenal de la démocratie américaine au moment où les forces russes s’apprêtent à consolider leur contrôle sur l’est de l’Ukraine, pourrait apporter aux forces ukrainiennes une défaite fatale, et mettre à nu les faiblesses aux États-Unis qui pourraient devenir évidentes dans tout futur conflit entre les grandes puissances ».

L’agence a noté que « les exportations d’armes, y compris les drones, les missiles antiblindés et air-air, les munitions et autres capacités militaires, dépassent en importance tous les autres types de soutien que Kiev reçoit de Washington et de ses alliés ».

L’article a rapporté que « le commandant des chefs d’état-major interarmées de l’armée américaine, le général Mark Milley, avait informé le Congrès que l’Occident avait livré à Kiev 60 000 systèmes antichars et 25 000 systèmes antiaériens, et que le Pentagone travaille actuellement pour fournir plus d’artillerie, de drones et d’autres armes et équipements militaires à l’Ukraine, tandis que la Maison Blanche a annoncé l’attribution d’un nouveau programme d’aide militaire d’une valeur de 800 millions de dollars à Kiev ».

L’agence a noté que le président américain Joe Biden « ne s’était pas préparé à une telle guerre », notant que « les premières évaluations américaines étaient que la Russie contrôlerait rapidement la majeure partie de l’Ukraine, Washington soutenant une résistance limitée et de faible intensité ».

Au lieu de cela, la résistance ukrainienne a provoqué le déclenchement d’une confrontation conventionnelle très intense et continue, sans compter la consommation conséquente de munitions en quantités énormes et l’épuisement des ressources militaires majeures à un rythme accéléré.

L’article citait des responsables du Pentagone confirmant que « Kiev utilise en une journée l’approvisionnement d’une semaine en munitions antichars et souffre d’une pénurie d’avions de guerre à la suite des frappes russes, ainsi que de munitions et d’équipements militaires, dans la ville de Marioupl et d’autres zones de combat. »

L’article conclut que « cette situation oblige les pays occidentaux à choisir entre intensifier leur aide militaire à Kiev et maintenir les capacités dont ils pourraient avoir besoin pour se défendre ».

L’agence a souligné que « les Etats-Unis, notamment, avaient cédé à Kiev un tiers de ses réserves de missiles Javelin, et « il leur est difficile de poursuivre ces approvisionnements sans compromettre ses capacités de défense, alors que l’augmentation du volume de production nécessitera des mois, voire des années. »

L’agence a averti que « Kiev aura besoin de beaucoup plus de soutien de l’Occident pour affronter les forces que la Russie rassemble dans l’est de l’Ukraine, d’autant plus que le terrain dégagé de cette région limite la capacité des forces ukrainiennes à défendre leurs positions ».

Source: Traduit d'AlMayadeen