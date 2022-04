Le Hezbollah a condamné « la prise d’assaut par les forces d’occupation israéliennes des cours de la mosquée d’Al-Aqsa, leurs agressions barbares contre les fidèles, leurs abus et la destruction de leurs biens ».

Dans un communiqué, le Hezbollah a affirmé sa « solidarité avec le peuple palestinien qui se révolte à AlQuds occupée et qui défend la mosquée sainte d’Al-Aqsa », louant son « courage et sa persévérance héroïque face à la machine terroriste israélienne ».

« Ce que les forces d’occupation ont commis constitue une grave violation du caractère sacré de la mosquée d’Al-Aqsa, heurte et provoque les sentiments de plus d’un milliard de musulmans et de tous les peuples libres du monde », a ajouté le Hezbollah.

Il a dans ce contexte sommé « l’Organisation de la coopération islamique, la Ligue arabe et les Etats et peuples arabes et islamiques à assumer leurs devoirs religieux et moraux envers ces pratiques terroristes afin de soutenir nos frères Jérusalémites et à leur fournir toutes les formes d’assistances possibles ».

Rappelons que les forces d’occupation israéliennes ont totalement vidé la mosquée sainte d’Al-Aqsa de ses fidèles, après l’avoir prise d’assaut, le vendredi 15 avril.

Plus de 152 fidèles, dont plusieurs grièvement atteints, ont été blessés à la suite de la profanation des forces d’occupation de l’esplanade des Mosquées, troisième lieu saint de l’Islam.

Les soldats d’occupation ont également arrêté 450 fidèles, menottant des dizaines d’entre eux dans l’enceinte de la mosquée AlQibli.