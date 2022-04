Deux étudiants ont été condamnés en Iran à un total de 16 ans de prison notamment pour « sabotage » d’installations publiques, « coopération avec des groupes hostiles » à la République islamique et « propagande », a annoncé le mardi 26 avril l’Autorité judiciaire.

Bénéficiant de la confusion des peines, ils passeront dans les faits 10 ans en prison, la « peine la plus sévère » qui leur a été infligée, a déclaré le porte-parole du pouvoir judiciaire, Zabihollah Khodayian. Selon des médias locaux, les deux étudiants de l’université de technologie de Sharif à Téhéran, Ali Younessi et Amir-Hossein Moradi, sont détenus depuis avril 2020.

Ils ont été condamnés à « 10 ans de prison chacun pour destruction d’installations publiques, à cinq ans de prison pour complot en vue d’agir contre la sécurité nationale et coopération avec des groupes hostiles et à un an de prison pour propagande » contre la République islamique, a déclaré à la télévision d’Etat M. Khodayian.

En mai 2020, l’Autorité judiciaire avait affirmé que les condamnés avaient « établi des contacts » avec des « groupes contre-révolutionnaires », en particulier le « groupe terroriste des monafeghines ». Selon cette instance, les deux étudiants se sont livrés à « quelques actes de harcèlement », mais « ne sont pas parvenus à commettre de graves actes de sabotage ».

Le terme « monafeghines » (hypocrites en persan) est utilisé par la République islamique pour désigner l’organisation des Moudjahidines du peuple, une organisation terroriste accusée par l’Iran d’alimenter les violences et d’être impliqué dans les attentats en Iran qui ont fait des milliers de tués depuis la victoire de la révolution. Ses membres sont actuellement exilés en France et en Albanie.

Selon M. Khodayian, les deux étudiants ont aussi été poursuivis pour « corruption sur terre », l’un des chefs d’accusation les plus graves du code pénal iranien et qui entraîne généralement la peine capitale. Mais « le tribunal n’a trouvé aucune preuve ». Lundi, l’avocat des étudiants, Mostafa Nili, a qualifié de « lourd » le verdict, annonçant qu’il allait « certainement faire appel ».

