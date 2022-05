Plusieurs dizaines de milliers de Palestiniens venus de plusieurs endroits des territoires palestiniens occupés ont fêté ce lundi 2 Mai la fête d’al-Fitr dans la ville sainte d’al-Qods.

Selon cheikh Azzam al-Khatib, le directeur de la Direction du Leg islamique de la ville d’al-Qods, plus de 200 fidèles ont afflué dès les premières heures de la journée et ont effectué la prière de la fête d’al-Fitr dans la mosquée al-Aqsa et l’esplanade des Mosquées

Une forte mobilisation des forces de l’occupation israélienne a été observée dans les ruelles de la vieille ville d’al-Qods occupée qui ont connu un important trafic avant et après la prière de l’Aïd.

Selon les photos parvenues de l’esplanade des Mosquées, une ambiance festivale a été remarquée parmi la population palestinienne, contrastant avec ces jours du mois de Ramadan ou les Palestiniens s’étaient mobilisés pour maintenir leur présence sur ce troisième lieu saint de l’Islam, alors que se multiplient les appels des juifs extrémistes pour le confisquer, ainsi que leurs incursions, sous l’escorte des policiers de l’occupation.

Source: Divers