Commentant les opérations des fedayins à l’intérieur des territoires occupés, les médias israéliens ont affirmé : « Nous sommes dans une situation similaire à l’intifada des couteaux, mais c’est plus meurtrier, et quiconque pense que si nous nous supprimons Sinwar, cela conduira à la fin de la vague de terrorisme, se trompe. »

Les médias israéliens ont souligné : »il est très compliqué de lutter contre ce type d’opérations à l’intérieur des territoires occupés, car il n’y a pas de solution unique pour y répondre. Et Sinwar travaille à unir les arènes, à l’opposé de la stratégie israélienne ».

Le commentateur des affaires militaires de la Treizième chaîne, Ohr Heller, a déclaré : « Lorsque cette opération est évaluée d’un point de vue purement militaire, nous ne trouvons pas d’ordre donné par Sinwar aux assaillants, ils ont peut-être agi sous son influence, mais c’est très compliqué pour Israël de répondre à ce genre d’opération par une attaque à Gaza ou une opération à Jénine, similaire à l’opération Bouclier défensif ».

Il a poursuivi : « Selon mon estimation, nous assisterons à une campagne massive d’arrestations, dans la région de Jénine et dans les maisons des familles des assaillants dans le village palestinien de Ramana, arrêtant leurs familles et leurs frères, les interrogeant, démolissant leurs maisons, tout en gardant la bande de Gaza calme. »

L’occupation israélienne avait achevé les préparatifs dans l’éventualité d’une escalade non seulement en Cisjordanie occupée, mais aussi dans la bande de Gaza, « pour élever le niveau des réponses israéliennes aux opérations palestiniennes et étouffer cette vague », selon les médias israéliens.

Pour sa part, le commentateur militaire de la Douzième chaîne, Nir Dvory, a déclaré : « Au cours des dernières heures, il y a eu des discussions en Israël sur les moyens de réagir. Israël ne peut pas rester les bras croisés alors que 19 personnes sont tuées en six semaines ».

Et il a ajouté: « l’establishment sécuritaire étudie ce que Yahya Sinwar a dit dans son discours, et a envoyé des messages à travers les Egyptiens et les Qataris, que Gaza n’est pas non plus à l’abri, donc il n’est pas certain que la réponse restera en Judée-Samarie. Nous pourrions voir une opération israélienne dans d’autres régions, car cela pourrait conduire à une désescalade ».

À son tour, Roni Shaked, chercheur à l’Institut Truman de l’Université hébraïque, a déclaré que » les haches palestiniennes ont obtenu des résultats plus dangereux que les roquettes », ajoutant « les paroles de Yahya Sinwar doivent être prises très au sérieux. Il croit en ce qu’il dit, et c’est son idéologie . Sinwar a profité du vide, et a touché non seulement Jérusalem, mais aussi les Arabes d’Israël (les Palestiniens de l’intérieur occupé) et la Cisjordanie ».

Il a souligné à la chaîne israélienne Kan qu' »il n’y a pas de terrorisme individuel. C’est un phénomène social, et non individuel ».

