Après plus de 48 heures d’une vaste chasse à l’homme, l’armée d’occupation a annoncé l’arrestation de deux Palestiniens soupçonnés d’avoir mené l’opération héroïque de jeudi à Elad.

Ils ont été retrouvés près de la colonie d’Elad, située à proximité de Tel-Aviv, a-t-on ajouté de même source.

Selon le communiqué de l’armée d’occupation, les recherches comprenaient l’utilisation de forces technologiques et de renseignement et d’unités spéciales par la police, le Shin Bet et l’armée, y compris l’unité Magellan, l’unité d’empoisonnement, les combattants de la brigade commando et les hélicoptères de l’armée de l’air.

Jeudi 5 mai, le jour des célébrations du 74e anniversaire de la création de l’entité sioniste ou de l’usurpation de la Palestine, deux jeunes palestiniens ont mené une double attaque tuant trois colons israéliens et blessant quatre autres.

Après cette attaque, la police d’occupation israélienne a lancé une chasse à l’homme en diffusant les photos et les noms de deux Palestiniens soupçonnés de l’avoir menée: il s’agit d’Assaad Youssef Al-Rifaï, 19 ans, et Sobhi Imed Abou Choukeir, 20 ans, originaires du village de Roummaneh dans la région de Jénine en Cisjordanie occupée.

Pour le journal israélien le Yediot Aharonot, le principal motif des auteurs de ces opérations est la vengeance de la mosquée d’AlAqsa des agressions israéliennes.

Source: Divers