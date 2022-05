Le conseiller du président ukrainien, David Arakhamia, a admis la présence de plusieurs dizaines de mercenaires israéliens dans l’usine métallurgique et sidérurgique d’Azovstal dans la ville de Marioupol, a rapporté le journal israélien The Times of Israel.

Selon Arakhamia, qui est également membre de la délégation ukrainienne aux négociations entre Kiev et Moscou, ce sont une quarantaine de mercenaires qui se trouvent aux côtés des forces ukrainiennes et du régiment néonazi d’Azov, retranchés dans cette usine, seul bastion échappant au contrôle des forces russes et de leurs alliés de Donetsk dans la ville du sud de l’Ukraine.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a fait état que « des mercenaires israéliens combattent aux côtés de la brigade extrémiste Azov », ajoutant qu' »Israël ne peut ignorer l’affaire, en particulier avec la présence de vidéos et de documents qui le certifient ».

Les relations entre la Russie et l’entité sioniste se sont détériorées depuis les récentes déclarations du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui a déclaré que « le fait que Zelensky soit juif ne nie pas la présence d’éléments nazis parmi les forces ukrainiennes », rappelant que Hitler aurait pu avoir du sang juif.

Des centaines voire des milliers de mercenaires occidentaux ayant combattu dans leur armée nationale se trouvent aux côtés de forces de Kiev, sous prétexte qu’ils les ont rejointes de leurs plein gré.

Source: Médias