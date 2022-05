L’armée d’occupation israélienne va simuler une frappe de cibles éloignées des frontières de l’entité sioniste en déployant un grand nombre d’avions sur différents fronts dans le cadre d’un vaste exercice baptisé « Chariots de feu », a annoncé mardi 17 mai Tsahal.

Les forces militaires américaines devraient participer aux manœuvres aériennes qui auront lieu à Chypre à partir du 29 mai, a par ailleurs rapporté la télévision israélienne Channel 13.

Tsahal, qui prétend envisager plusieurs options militaires contre l’Iran en cas d’échec des pourparlers nucléaires entre l’Occident et la République islamique, s’entraînera sur l’une des options possibles, a-t-on ajouté de même source.

Des milliers de soldats et de réservistes participeront à l’exercice, lors duquel tous les commandements, l’armée de l’air et la marine, ainsi que les forces régulières et de réserve seront impliqués.

L’objectif est d’améliorer l’état de préparation de l’ensemble du corps militaire et d’examiner la capacité des troupes à mener une campagne puissante et prolongée contre les ‘forces ennemies’ sur plusieurs fronts simultanément.

Selon l’armée d’occupation, si une campagne globale éclate dans le nord du pays, l’Iran pourrait agir contre ‘Israël’, et Tsahal se prépare également à la possibilité que les alliés de Téhéran au Yémen, en Syrie et en Irak ciblent l’entité sioniste par des tirs de missiles ou des interventions de drones suicides.