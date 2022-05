Le chef du bloc du Hezbollah , Loyauté à la Résistance, le député Mohammad Raad, a affirmé que « il n’est pas de notre comportement ou de notre politique de trahir qui que ce soit ou de poignarder quelqu’un dans le dos, mais nous tenons à avertir ceux qui font preuve de négligence ou ceux qui s’énivrent au cours de leur chemin pour les réveiller et ne pas nous entrainer dans le gouffre et s’effondrer juste pour satisfaire un caprice ou pour satisfaire un caprice ou répondre à un complexe d’infériorité ».

Lors de la cérémonie de distribution des premiers lauréats aux concours de Sayydat Zahraa (que la paix soit sur elle) et de l’Imam Al-Mahdi (que Dieu le bénisse), organisée par l’Association de l’éducation religieuse islamique à Nabatiyeh , M.Raad a déclaré : « La colère, le complot et la complicité se déversent sur nous, toutes les forces sont mobilisées et tous les moyens sont utilisés afin nous entassés dans le coin et pour que les gens nous tiennent responsables des bons choix auxquels nous les appelons. »

M.Raad a souligné que « ils cherchent à nous affamer, à nous imposer un étau alimentaire, à nous empêcher d’investir nos ressources naturelles et nos richesses, et nous sommes censés accepter des conseillers qui contrôlent les politiques de la culture, de l’éducation, de l’économie, du social, de l’administration, de la sécurité et du militaire de notre pays. Tel est le projet que nous affrontons, or, en raison de notre opposition nous subissons ces pressions sur nous ».

Et il a ajouté : « Malheureusement, certains Libanais que nous voulons comme partenaires pour nous dans ce pays, ont commencé à prétendre qu’ils détenaient la majorité parlementaire, aprés les élections. Sauf que nous affirmons que nous sommes toujours une force parlementaire de poids qui peut assister et agir d’une manière qui préserve l’intérêt de notre peuple, et si vous prétendez que vous avez la majorité parlementaire, alors nous attendrons et nous ne nous précipiterons pas, c’est une question de quelques jours, et nous verrons quelles sont vos priorités et comment vous comptez traduire cette majorité au sein du pouvoir, puis nous nous agirons en fonction des nouvelles données ».

Il a noté : « Nous verrons comment vous agirez pour former le gouvernement, pour gérer les affaires du pays et les politiques qui seront adoptées. Quant à la question de savoir si nous participerons ou non, nous ne voulons pas non plus nous précipiter. Mais nous voulons assurer à notre peuple, c’est que nous sommes ouverts à une coopération positive avec tout ce que nous jugeons bon pour réaliser les intérêts du peuple et ceux de notre pays. Mais tout ce qui est en-decà de ces interets violent les règles de coopération avec les autres, si ces derniers ne veulent pas accepter les faits ».

Raad a conclu: « nous sommes conscients que les jours à venir ne seront pas des jours prospères, mais plutôt des jours difficiles qui nécessitent des efforts sincères, honnêtes, patriotiques et coopératifs de la part de beaucoup dans ce pays afin de résoudre les problèmes et les répercussions qui se sont produits à la suite de la crise économique. Une crise économique à laquelle sont impliqués ceux qui prétendent la majorité avec des puissances mondiales qui cherchent à servir les intérêts de l’ennemi israélien et de nous imposer la légitimité de l’occupation israélienne de la Palestine et de nos lieux saints islamiques et chrétiens, voire de soumettre toute la région arabe. Nous déploierons tous nos efforts pour garder intact votre volonté ou votre dignité, pour ne pas être démunis face à des politiques qui veulent nous emmener à un point où nous serons pas des patriotes libanais ».

