Le ministre libanais des Affaires étrangères, Abdallah Bou Habib, a convoqué l’ambassadeur de Chypre au Liban Panayiotis Kyriacou, pour protester contre la participation de son pays à la manœuvre israélienne ‘Chariots de feu’ qui simule une attaque contre le Liban.

Le ministre israélien de la guerre, Benny Gantz, a inspecté la semaine dernière les forces israéliennes participant à l’exercice. Pour les médias israéliens, « cette visite visait à rencontrer les officiers et soldats participant aux exercices simulant une invasion terrestre du Liban lors de la prochaine guerre ».

Le quotidien libanais AlAkhbar a révélé que c’est le Hezbollah qui a pris l’initiative de contacter le Premier ministre Najib Mikati, et l’informant des détails liés aux facilités offertes par Chypre à l’armée israélienne, qui a mené une manœuvre dont le but réel était de préparer une agression contre le Liban.

Le Hezbollah a demandé au Premier ministre que le gouvernement libanais prenne des mesures claires envers l’État chypriote.

Mikati a donc contacté la ministre des Affaires étrangères lui demandant de convoquer l’ambassadeur chypriote à Beyrouth et de demander des éclaircissements sur ce qui se passe, d’autant plus que Chypre est considérée comme un pays ami, selon les normes des relations internationales. Et le fait de permettre à ‘Israël’ d’utiliser son sol pour s’entraîner à attaquer un pays ami est considéré comme une rupture de ces relations et une approbation implicite de tuer les Libanais et d’envahir leur terre.

Selon les informations d’AlAkhbar, l’ambassadeur chypriote a été général dans ses propos, et a tenu à nier que la manœuvre israélienne était dirigée contre le Liban, la classant dans le cadre d’entraînements de l’armée chypriote, soulignant que son pays « s’oppose à l’agression contre le Liban ou tout autre pays ».

L’ambassadeur chypriote a déclaré que « ces exercices sont menés chaque année » et a exprimé la volonté de son pays de mener des exercices militaires avec l’armée libanaise dans le cadre de la coopération « en matière de sauvetage maritime ».

M.Kyriakou a promis que le ministère chypriote de la Défense publierait une déclaration de clarification à la fin des manœuvres ce jeudi 2 juin.