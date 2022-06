Deux anciens militaires américains qui ont combattu contre les forces russes en Ukraine ont été arrêtés, lors d’une bataille acharnée à l’extérieur de la ville de Kharkiv (Kharkov), a révélé le journal britannique Telegraph le mercredi 15 juin.

Les deux mercenaires ont été capturés la semaine dernière, selon le journal se fiant aux témoignages de leurs camarades qui combattaient à leurs côtés.

Les deux mercenaires sont Alexander Drake, 39 ans, et Andy Hoen, 27 ans. On pense qu’ils sont les deux premiers soldats américains à se retrouver prisonniers chez l’armée russe.

Le journal a déclaré que l’arrestation des deux Américains serait diplomatiquement délicate, en supposant que « le Kremlin l’utilisera comme preuve que les Etats-Unis sont devenus directement impliqués dans la guerre ».

Il est probable que le président russe Vladimir Poutine exige des concessions majeures en échange de leur libération.

Le journal a souligné que Drake est originaire de Tuscaloosa, en Alabama, et a déjà servi dans l’armée américaine en Irak. Sa mère, Lewis, 68 ans, a déclaré au Telegraph qu’il avait eu du mal à trouver un emploi depuis son retour du service militaire en raison d’un trouble de stress post-traumatique.

« L’ambassade des États-Unis m’a assuré qu’elle faisait tout ce qui était en son pouvoir pour le retrouver, et qu’elle le cherchait vivant et non mort », a ajouté sa mère, exprimant son espoir « qu’il sera échangé contre des prisonniers de guerre russes ».

Le porte-parole du département d’État américain a déclaré : « Nous sommes au courant de rapports non confirmés faisant état de l’arrestation de deux citoyens américains en Ukraine », ajoutant : « Nous suivons de près la situation et communiquons avec les autorités ukrainiennes ».

« Nous renouvelons notre appel aux Américains pour qu’ils ne se rendent pas en Ukraine en raison du conflit armé en cours. Les Américains devraient quitter l’Ukraine immédiatement s’ils peuvent le faire en toute sécurité, en utilisant toutes les options de transport disponibles », a ajouté le porte-parole.

Un ancien soldat britannique, Jordan Gately, a été tué il y a quelques jours alors qu’il combattait dans les rangs des forces ukrainiennes dans la ville de Severodonetsk en République populaire de Lougansk.

Au début de ce mois, une porte-parole du ministère français des Affaires étrangères a confirmé la mort d’un Français « qui s’est porté volontaire pour combattre dans les rangs de l’armée ukrainienne contre les forces russes dans l’est du pays ».

Le mois d’avril dernier, un porte-parole du ministère britannique des Affaires étrangères a affirmé qu' »au moins un citoyen britannique a été tué, et un autre est toujours porté disparu, alors qu’ils combattaient en Ukraine ».

