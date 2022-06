Le Hezbollah irakien a affirmé qu’il a toujours surveiller le comportement politique des forces du pays mettant en garde contre la corruption qui viole la souveraineté du pays et nuit aux intérêts du peuple.

Le Hezbollah irakien a déclaré que « la résistance islamique et le Hachd al-chaabi existent pour défendre la terre, l’honneur et les leiux saints » soulignant « la résistance continuera de soutenir notre fier peuple et tous les fidèles à l’intérieur et à l’extérieur du gouvernement. »

Le Hezbollah irakien a ajouté dans un communiqué : « Bien que nous n’ayons pas participé aux gouvernements précédents, ni à la formation du gouvernement actuel, nous n’avons jamais négligé de surveiller le comportement politique des forces du pays », soulignant que « le Hezbollah irakien compte s’ opposait à tous ceux qui nuisent aux intérêts et aux besoins du peuple ».

Et de poursuivre : » notre peuple patient a subi et subit la confiscation de ses droits fondamentaux, il est privé des services qui lui garantissent une vie décente, cette situation exige que les corrompus n’aient aucun rôle dans la gestion des affaires du pays. »

Dans un contexteannexe, des représentants alternatifs du bloc des dirigeants du mouvement sadriste ont prêté serment plus tôt dans la journée après qu’al-Sadr ait demandé aux députés de son bloc de démissionner à cause d’un différend de longue date sur la formation du gouvernement.

Sayyed Moqtada al-Sadr avait appelé il y a quelques jours, le chef du bloc sadriste, Hassan al-Adhari, à remettre les démissions des membres du bloc, composé de 73 députés, au président du Conseil des représentants irakien, et a ordonné la fermeture des institutions affiliées au mouvement sauf quelques exceptions près.

Source: Traduit d'AlMayadeen