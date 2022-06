Le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que les accusations israéliennes à l’Iran de vouloir planifier l’assassinat d’Israéliens sur le sol turc vise à saboter les relations entre Téhéran et Ankara.

En visite en Turquie jeudi 23 juin, le ministre israélien des Affaires étrangères Yaïr Lapid a remercié la Turquie et ses services de sécurité pour avoir empêché des « complots de l’Iran » sur leur sol.

Il y a quelques jours, le journal israélien Haaretz a rapporté que Lapid rencontrera Cavusoglu, sur fond « d’avertissements inhabituels d’efforts iraniens pour mener une attaque contre des touristes israéliens à Istanbul ».

Depuis l’assassinat le 22 mai du haut-officier du Corps des Gardiens de la révolution islamique iranienne, le général Hassan Sayad Khodaï, imputé à l‘entité sioniste, les responsables israéliens mettent régulièrement en garde contre des attentats ciblant des Israéliens en Turquie.

« Ces accusations et allégations sont drôles et relèvent de la cadre d’un scénario préparé à l’avance pour saboter les relations entre deux pays musulmans », a répliqué le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, dans un communiqué publié ce vendredi 24 juin.

Le porte-parole iranien a ajouté : « Tel-Aviv cherche à détourner l’attention de l’opinion publique turque et régionale de la question de la Palestine et de son comportement terroriste et destructeur ».

S’adressant à la Turquie, il lui a demandé de «ne pas garder le silence sur ces allégations, qui tentent de provoquer des divergences entre Ankara et Téhéran. »

Selon lui, « il y a environ une semaine, des opérations psychologiques ont été déclenchées pour faire participer les médias à des scénarios fictifs, en utilisant des informations incorrectes et ciblées pour préparer le terrain au ministre des Affaires étrangères de l’entité sioniste pour proférer ses accusations ».

Il a poursuivi : «la Turquie, notre voisin, est bien consciente des allégations sans fondement de cette entité sioniste mensongère et terroriste, et la Turquie ne devrait pas garder le silence sur ces allégations qui divisent. Cette entité a montré à plusieurs reprises à quel point on ne peut lui faire confiance ».

Lors de la conférence de presse conjointe avec son homologue israélien, le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a déclaré que « la Turquie et Israël sont en contact étroit concernant les menaces contre les Israéliens en Turquie », ajoutant qu' »Ankara ne permettra pas que des attaques terroristes se produisent sur son sol ».

M. Khatibzadeh a réitéré que la réponse iranienne aux assassinats et aux actes de sabotage perpétrés par l’occupation israélienne sera « ferme et efficace, et ne menacera pas la sécurité des citoyens ordinaires ni la sécurité des autres pays ».

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a souligné que « personne ne croit au jeu de cette entité terroriste… Quand bien même le soutien de certaines parties pourrait sembler être basé sur un avantage passager, en fait elles savent à quelle entité dangereuse elles ont affaire ».

Le 13 juin dernier, le ministre des Affaires étrangères israéliens a annoncé que des risques de kidnapping et d’assassinat planeraient sur les ressortissants israéliens en Turquie.

« A la suite d’une série de tentatives d’attentats terroristes iraniens, ces dernières semaines, contre des Israéliens en vacances à Istanbul, nous appelons les Israéliens à ne pas prendre l’avion pour Istanbul et, (…) si vous êtes déjà à Istanbul, retournez en Israël, dès que possible », a déclaré M. Lapid, dans un communiqué.

C’est la presse israélienne qui s’est fait l’écho de ces présumées tentatives d’attaques contre des Israéliens en Turquie, citant des sources ayant requis l’anonymat.

Ils auraient été déjoués grâce à une collaboration entre services de sécurité israéliens et turcs.

La mise en garde de Lapid a été reprise par le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, qui a appelé le 18 juin les Israéliens présents en Turquie à se conformer aux instructions des autorités de sécurité, concernant les mesures de protection personnelle.

Ils devraient entre autres rester à l’intérieur de leurs chambres d’hôtel, ne pas se déplacer d’une boîte de nuit à l’autre, ou éviter de rester dehors jusqu’à deux heures du matin dans les bars et les parcs d’attractions.

Selon les estimations fournies par le journal israélien Yediot Ahronoth, sur les 4.000 Israéliens qui se trouvaient à Istanbul lors de l’alerte, 2.000 sont restés et ils n’ont pas respecté les instructions.

