La diplomatie russe a dénoncé, le vendredi 24 juin, la décision des Vingt-Sept d’octroyer à l’Ukraine et la Moldavie le statut de candidat à l’Union européenne, y voyant une manœuvre géopolitique contre Moscou.

Cette décision « confirme qu’un accaparement géopolitique de l’espace de la CEI (la Communauté des États indépendants, qui rassemble plusieurs pays d’ex-URSS, ndlr) se poursuit activement afin de contenir la Russie », a indiqué la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, citée par l’AFP.

« Méthodes de chantage politique et économique »

Selon Maria Zakharova, l’UE a pour objectif « de fixer avec les régions de son voisinage des relations reposant sur le principe maître-esclave ».

Elle a affirmé que Bruxelles use de « méthodes de chantage politique et économique » et fait pression sur les États candidats pour qu’ils prennent des « sanctions illégitimes » contre Moscou.

« Cette approche agressive de l’Union européenne a la potentiel de créer de nouveaux schismes et de nouvelles crises bien plus profondes en Europe », a-t-elle poursuivi.

Le 24 février, le président russe Vladimir Poutine a annoncé le lancement d’une « opération militaire spéciale » en Ukraine visant à « démilitariser » et « dénazifier » le pays, dans l’objectif de protéger les populations du Donbass, en proie à des bombardements depuis 2014.

Cette offensive est dénoncée par Kiev et ses alliés comme une guerre d’invasion et a donné lieu à de nombreuses sanctions des pays occidentaux contre la Russie.