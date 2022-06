‘Israël’ demandera aux États-Unis une augmentation de l’aide militaire US, un budget spécial pour les systèmes de défense aériens tels que le Dôme de fer et David Sling, ainsi que des fonds pour un projet visant à achever le développement d’armes laser, et ce, lors de la visite du président américain Joe Biden en ‘Israël’, prévue le mois prochain.

Les États-Unis fournissent chaque année à Israël 3,3 milliards de dollars d’assistance militaire, dont 500 millions de dollars pour des programmes coopératifs de défense antimissile.

Des sources militaires américaines ont révélé qu’Israël demandera environ 300 millions de dollars de fonds supplémentaires.

Biden doit se rendre sur une base aérienne israélienne, où des prototypes de systèmes laser seront exposés.

Les mêmes sources ont ajouté que lors de la visite de Biden, Israël provoquera un tollé à propos de la tentative de certains pays arabes d’acquérir l’énergie nucléaire, craignant la transformation de ces programmes en une puissance nucléaire.

