Le ministère iranien des Affaires étrangères a démenti les informations circulant sur la fin du cycle de pourparlers sur l’accord nucléaire, qui s’est tenu entre l’Iran et Washington, à Doha, ces deux derniers jours.

« Les pourparlers de deux jours à Doha ne sont pas encore terminés, et une autre réunion aura lieu ce soir entre le négociateur en chef de l’Iran et Enrique Mora, le coordinateur européen des pourparlers », a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, dans un communiqué ce mercredi 29 juin.

Il a ajouté qu' »il était initialement prévu de poursuivre les pourparlers à Doha sur une période de seulement deux jours, lors des consultations de mardi et de ce mercredi, et d’échanger des points de vue et des suggestions sur les questions restantes ».

« Les pourparlers se déroulaient dans une atmosphère professionnelle et sérieuse », a-t-il souligné.

Plus tôt dans la journée, l’agence de presse iranienne Tasnim news, citant des sources informées, a rapporté qu’en raison de la persistance de Washington sur sa proposition à Vienne, qui ne prend pas en considération les intérêts économiques de l’Iran, les tractations avaient été suspendues.

Les sources ont confirmé que « le coordinateur de l’Union européenne pour les négociations de Vienne a critiqué pour cette raison l’approche de Washington de ne pas chercher à relancer l’accord nucléaire ».

Selon une autre agence iranienne Noor news : « Les parties ont poursuivi leurs discussions en se concentrant sur les questions en suspens dans le cadre de l’approche technique, et l’atmosphère générale de la conversation s’est concentrée sur les aspects spécialisés, discutés séparément. »

Le Qatar accueille des négociations indirectes entre l’Iran et les États-Unis, qui ont débuté mardi et se poursuivront mercredi, dans le cadre des efforts de l’Union européenne pour mettre fin aux négociations bloquées afin de relancer l’accord nucléaire.

Téhéran condamne la déclcaration du G7

Le mardi 28 juin, Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a fermement condamné certaines parties de la déclaration finale des dirigeants du G7 contre l’Iran.

« La déclaration montre l’insistance sur les politiques ratées qui ont contribué à la non-application de l’accord nucléaire », afait remarquer M. Kanaani.

Selon lui, « la déclaration finale des dirigeants du G7 ignore délibérément la violation par les États-Unis de l’accord nucléaire, et ignore l’imposition des sanctions maximales illégales contre le noble peuple iranien ».

« Il est pas possible de négocier dans le cadre du programme nucléaire le programme de missiles et de défense de l’Iran », a-t-il insisté.

Il a ajouté : « La déclaration confirme l’insistance futile sur les politiques ratées qui ont joué un rôle majeur dans la déstabilisation de la mise en œuvre de l’accord nucléaire ».

Selon lui, cette déclaration contribue à « semer un état d’insécurité et entrave les accords de sécurité intérieure dans la région du Golfe ».

Kanaani a poursuivi en disant : « Les auteurs de la déclaration, en poursuivant la politique illégale de l’embargo transfrontalier contre le peuple iranien, ou en négligeant d’y faire face, assume la plus grande part dans la création du conflit actuel, ils persistent d’insister dans leur politique erronée par tous les moyens, et ignore délibérément le fait que l’Iran insiste sur sa position qui interdire les armes nucléaires. Ils fuient vers l’avant en colportant de fausses accusations contre lui ».

Source: Médias