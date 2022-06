Les eaux territoriales libanaises et palestiniennes occupées ont fait l’objet d’une série de mesures militaires et sécuritaires relevant d’un degré élevé de tension.

Selon des informations citées par le quotidien libanais AlAkhbar, le navire d’extraction appartenant à la compagnie Energean s’est approché avec un autre navire vers la ligne 29, et l’un d’eux a franchi la ligne contestée de quelques milles.

Des sources au sein de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) ont, dans ce contexte, révélé que des navires de guerre américains étaient arrivés près du champ de Karish et qu’ils avaient pris des mesures pour assurer la protection de la plate-forme flottante.

En plus, d’un escadron d’avions espions britanniques et de l’OTAN surveillant toute la zone maritime qui dépasse les eaux territoriales du Liban et de la Palestine occupée.

La FINUL a en outre expliqué que la manœuvre militaire menée par ses forces navales près de la frontière au cours des derniers jours ne visait personne, estimant qu’il s’agit d’un « exercice normal qui suit le rythme des développements politiques et sécuritaires dans la région ».

Cependant, des sources concordantes ont souligné que la nature de la manœuvre qui a eu lieu à balles réelles « ne conduit pas à cette conclusion, d’autant plus qu’elle a coïncidé avec le déploiement par les Américains de navires militaires au large du champ de Karish ».

Ces développements interviennent à un moment où l’OTAN a activé les drones d’espionnage au-dessus de toute la zone maritime, parallèlement aux agissements sécuritaires israéliens dans les environs du champ de Karish.

Pendant ce temps, le Liban officiel a reçu des «conseils» européens indirects, notamment de la France, de la Grande-Bretagne et de l’Allemagne, les sommant à ne pas aggraver ce dossier.

Les Européens ont informé les responsables libanais « qu’Israël extrait des quantités d’énergie dont l’Europe a besoin, et donc cette extraction bénéficie d’une couverture internationale, américaine et européenne », rapporte AlAkhbar.

Et d’ajouter: « le processus d’extraction du pétrole ou du gaz du champ de Karish fait désormais partie de la sécurité énergétique mondiale. Et les menaces du Hezbollah n’aideront pas à régler le problème ».

Par ailleurs, « les Européens auraient fait état d’efforts pour persuader ‘Israël’ de parvenir à un règlement qui permettrait au Liban de commencer l’exploration et l’extraction du gaz afin de faire face à l’aggravation de sa crise économique et financière ».