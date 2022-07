Le gouvernement russe a ajouté les céréales, l’huile de tournesol et les farines extraites, à la liste des exportations qui doivent être payées en roubles. Une résolution donnant effet à la décision a été adoptée vendredi et publiée sur le portail officiel d’informations juridiques.

Il prévoit également une prolongation d’un an des droits à payer en monnaie nationale sur l’huile de tournesol et les tourteaux de tournesol exportés jusqu’au 31 août 2023. Dans le cadre du nouveau mécanisme de paiement, le prix de base pour le calcul du droit à l’exportation sur le blé coûtera 15 000 roubles (plus de 267 dollars) la tonne.

La Russie est le plus grand exportateur de blé au monde et un important fournisseur de graines de tournesol. Le ministre russe de l’Agriculture, Dmitry Patrushev, a déclaré ce mois-ci que le pays n’exporterait des produits agricoles que vers des « pays amis ».

Selon le ministre, la récolte céréalière de la Russie pourrait atteindre 130 millions de tonnes cette année, ce qui serait suffisant pour couvrir à la fois les besoins intérieurs et assurer le potentiel d’exportation.

