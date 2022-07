Les administrations publiques étaient fermées mardi dans plusieurs provinces iraniennes en raison de la pollution provoquée par une tempête de sable et de poussière, ont annoncé les médias officiels.

Dans les provinces du Khouzestan (sud-ouest), d’Ispahan (centre), du Khorassan du nord (nord-est) et de Kerman (sud-est), les administrés sont restées fermées, a annoncé la télévision d’Etat.

Dans les provinces d’Ilam et de Lorestan dans l’ouest et celle de Yazd dans le centre, les administrations fonctionnaient malgré la gène causée par la pollution, a indiqué l’agence officielle Irna.

Les autorités avaient décidé lundi la fermeture durant 24 heures des bureaux du gouvernement, l’appareil judiciaire ainsi que des écoles dans les provinces de Téhéran et d’Alborz.

De plus en plus fréquentes dans la région, les tempêtes sont composées de particules pouvant entraîner des hospitalisations pour des gênes respiratoires.

Une énième tempête de sable s’est abattue lundi sur l’Irak, qui a connu une dizaine de vagues de poussière depuis la mi-avril. En mai, ces tempêtes avaient fait un mort, tandis qu’au moins 10.000 personnes ont dû se faire soigner à l’hôpital pour des troubles respiratoires.

Les tempêtes de sable et de poussière touchent au total plus de 150 pays et régions, avec des impacts notamment sur l’environnement, la santé, l’économie, selon l’Organisation météorologique mondiale (OMM).

