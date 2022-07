Le président syrien Bachar al-Assad s’est rendu vendredi 8 juillet, pour la première fois depuis le début du conflit en 2011, dans la province d’Alep (Nord), où il a visité l’une des principales centrales thermiques du pays et une station de pompage d’eau, a rapporté la présidence.

Bachar al-Assad s’est rendu à la centrale électrique d’Alep dans l’est de la province éponyme, pour assister «au lancement des travaux» dans une partie de l’usine, selon un message de la présidence syrienne sur Telegram. «La province d’Alep a souffert du terrorisme et du sabotage plus que les autres gouvernorats, et par conséquent les habitants d’Alep ont le droit d’être le plus grand bénéficiaire de la réparation de la station», a indiqué la présidence, citant Bachar al-Assad.

Le président Bachar al-Assad a participé, avec les ouvriers et les techniciens de la station de pompage d’eau de Tal Hassel dans la banlieue d’Alep, au lancement des opérations de pompage d’eau réelles et permanentes vers la zone de la chute d’eau à Handarat pour alimenter la rivière Queiq, ainsi le l’eau du fleuve traverse les quartiers et les rues de la ville d’Alep.

Cette eau irriguera environ 8 500 hectares de terres agricoles dans les plaines du sud d’Alep.

Le président al-Assad a souligné l’importance de réhabiliter l’ensemble des moteurs de la station car il s’agit d’une partie importante du système d’irrigation dans les plaines agricoles d’Alep .

Al-Assad a souligné la réhabilitation rapide des deux moteurs restants de la station pour irriguer de plus grandes surfaces de terres agricoles, tout en continuant à fournir aux usines et ateliers de la ville industrielle de Sheikh Najjar des quantités d’eau suffisantes.

Source: Avec AFP