Le monde arabe fait de moins en moins confiance au modèle démocratique occidental pour assurer la stabilité économique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, a indiqué la BBC dimanche, citant un récent sondage.

Plus de la moitié des 23.000 personnes interrogées dans la région par le réseau Arab Barometer sont d’accord avec l’affirmation selon laquelle une économie est faible sous un système démocratique occidental, indique le rapport.

Il existe une perception croissante selon laquelle la démocratie à l’occidentale n’est pas une forme de gouvernement parfaite, et qu’elle ne réglera pas tout, a noté dans le rapport Michael Robbins, directeur d’Arab Barometer, un réseau de recherche basé à l’Université de Princeton qui a travaillé avec des universités et des instituts de sondage au Moyen-Orient et en Afrique du Nord pour mener cette étude entre la fin 2021 et le printemps 2022.

« Ce que nous voyons à travers la région, c’est que les gens ont faim, les gens ont besoin de pain, les gens sont frustrés par les systèmes qu’ils ont », a déclaré M. Robbins. La plupart des personnes interrogées ne s’attendent pas à ce que la situation économique de leur pays s’améliore dans les prochaines années.

Source: French.xinhuanet.com