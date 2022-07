Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, répond aux allégations américaines concernant « la vente par l’Iran d’exploits technologiques modernes à la Russie ».

Kanaani a déclaré que « le bilan de la coopération entre l’Iran et la Fédération de Russie, dans le domaine des technologies modernes, remonte à la période précédant la guerre d’Ukraine », notant qu' »il n’y a pas eu de développement remarquable à cet égard récemment ».

Kanaani a ajouté : « La position de la République islamique d’Iran concernant la guerre en Ukraine est assez claire, et des déclarations officielles à cet égard ont été faites à plusieurs reprises ».

« Ces allégations de la part de responsables américains sont intervenues à un moment où les USA et l’Europe ont transformé les pays occupants et agresseurs, y compris en Asie occidentale, en stocks d’armes meurtrières », a affirmé le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères.

Dans ce contexte, Kanaani a souligné que « sans un tel soutien, l’entité sioniste n’aurait pas été en mesure de persister dans ses crimes au cours des sept dernières années dans les territoires palestiniens occupés ».

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, avait déclaré, plus tôt, que son pays disposait d’informations selon lesquelles « l’Iran se prépare à fournir à la Russie des centaines de drones » et à « former des soldats russes à les utiliser dans la guerre ukrainienne », ajoutant que « l’Iran compte executer cette affaire au cours du mois en cours ».

Source: Traduit d'AlMayadeen