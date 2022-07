L’Arabie saoudite a annoncé vendredi sa décision d’ouvrir son espace aérien à tous les transporteurs aériens.

L’Autorité générale de l’aviation civile du pays a indiqué sur Twitter que cette décision répondait à la volonté de l’Arabie saoudite de remplir ses obligations en vertu de la Convention de Chicago de 1944, qui stipule la non-discrimination entre les aéronefs civils utilisés dans la navigation aérienne internationale.

Cette décision consolide la position du Royaume en tant que plaque tournante mondiale reliant trois continents et renforçant la connectivité aérienne internationale.

Le même jour, le Premier ministre intérimaire israélien Yaïr Lapid a applaudi la décision de l’Arabie saoudite concernant l’ouverture de son espace aérien. « Il s’agit d’une première étape. Nous continuerons à travailler avec la prudence nécessaire, pour l’économie israélienne, sa sécurité et les citoyens d’Israël », a déclaré M. Lapid dans un communiqué publié par son bureau.

Auparavant, les compagnies aériennes israéliennes ne pouvaient pas survoler l’espace aérien saoudien en raison d’une interdiction, ce qui rendait les vols vers des régions comme l’Asie plus coûteux et plus longs.

Cette annonce intervient alors que l’Arabie saoudite se prépare à accueillir le président américain Joe Biden vendredi.

La visite de M. Biden est sa première au Royaume et au Moyen-Orient depuis qu’il est devenu président. Il rencontrera le roi d’Arabie saoudite Salmane ben Abdelaziz Al Saoud et le prince héritier Mohammed ben Salmane Al Saoud.

