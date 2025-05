Quelque 380 écrivains du Royaume-Uni et d’Irlande, dont Zadie Smith, Ian McEwan et Irvine Welsh, ont appelé à utiliser les « mots justes » et à qualifier de « génocide » la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza.

Une lettre similaire a été publiée mardi par quelque 300 écrivains francophones, dont les prix Nobel de littérature Annie Ernaux et Jean-Marie Gustave Le Clézio.

« Écrivains d’Angleterre, du pays de Galles, d’Écosse, d’Irlande du Nord et de la République d’Irlande, nous demandons à nos nations et aux peuples du monde de se joindre à nous pour mettre fin au silence et à l’inaction collective face à l’horreur », écrivent-ils dans cette tribune publiée mardi soir sur le site Medium.

« L’utilisation des termes +génocide+ ou +actes de génocide+ pour décrire ce qui se passe à Gaza n’est plus contestée par les experts juridiques internationaux ni par les organisations de défense des droits humains », défendent-ils dans ce texte, signé par Jeanette Winterson, Brian Eno et Elif Shafak.

« Trop souvent, les mots ont été utilisés pour justifier l’injustifiable, nier l’indéniable, défendre l’indéfendable. Trop souvent aussi, les mots justes – ceux qui comptaient – ont été éradiqués, ainsi que ceux qui auraient pu les écrire », ajoutent les écrivains.

Ils réclament la distribution immédiate et sans restriction de nourriture et d’aide médicale à Gaza par l’ONU ainsi qu’un cessez-le-feu, faute de quoi « des sanctions devraient être imposées », estiment-ils.

Les accusations de « génocide » d’Israël envers les Palestiniens se multiplient, venant de l’ONU, de groupes de défense des droits humains, de pays de plus en plus nombreux et d’artistes du monde entier. Israël les rejette.

Lundi, plus de 800 experts juridiques basés au Royaume-Uni, y compris d’anciens juges de la Cour suprême, ont écrit au Premier ministre Keir Starmer, affirmant qu' »un génocide est en train d’être perpétré à Gaza ou, au minimum, il existe un risque sérieux qu’un génocide se produise ».

En réponse à l’attaque du Hamas le 7 octobre 2023, qui a fait 1.218 morts, l’armée israélienne mène depuis plus de 19 mois une offensive sur ce territoire palestinien, l’assiégeant, affamant la population et le dévastant.

Elle a tué au moins 54.056 Palestiniens, majoritairement des civils, selon des données du ministère de la Santé de Gaza, jugées fiables par l’ONU.

Source: Avec AFP