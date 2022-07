Lors d’un événement mercredi, le président russe Vladimir Poutine, a indiqué que l’idée de la domination du « milliard d’or », une expression qu’il utilise pour décrire la différence de niveau de vie entre la population des pays hautement développés et le reste du monde, est de nature raciste et néocoloniale et divise les peuples dans le monde.

« Le modèle de domination totale du soi-disant milliard d’or est injuste. Pourquoi ce « milliard d’or » devrait-il dominer sur tout le monde, sur l’ensemble de la population de la planète, imposer ses propres règles de conduite ?

Basé sur l’illusion de l’exclusivité, il [ce concept] divise les peuples en première et deuxième classes, et il est donc foncièrement raciste et néocolonial, et l’idéologie mondialiste, soi-disant libérale, qui le sous-tend acquiert de plus en plus des caractéristiques du totalitarisme, et empêche la créativité dans la recherche, la libre création de son histoire », a souligné le chef de l’État russe.

Il a rappelé aussi que l’ordre mondial unipolaire existant était un frein au développement mondial et que l’histoire du monde passe à une nouvelle étape, dans laquelle seuls les États véritablement souverains peuvent afficher une dynamique de croissance élevée.

« Peu importe à quel point les élites occidentales et dites supranationales s’efforcent de préserver l’ordre des choses existant, une nouvelle ère s’annonce, une nouvelle étape de l’histoire du monde. Et seuls des États véritablement souverains peuvent assurer une dynamique de croissance élevée, devenir un exemple pour d’autres », estime M. Poutine.

