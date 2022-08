Le chef du Conseil politique suprême du Yémen, Mahdi Al-Mashat, a affirmé que « les armes défensives américaines ne protégeront pas les régimes saoudien et émirati des frappes de la force balistique et des drones yéménites ».

Le chef du Conseil politique suprême au Yémen, Mahdi Al-Mashat, a déclaré que « la présence américaine, qui a été annoncée à Hadramawt, confirme les ambitions des ennemis au Yémen ».

Il a ajouté : « Toutes les mesures entreprises par l’occupation dans les zones sous son contrôle sont nulles et sans fondement, le statut juridique de la capitale de la République du Yémen, Sanaa, désavoue toute responsabilité pour toutes ces mesures et ne les considère pas comme légitimes. »

Il a ajouté que les manœuvres Outrageous Anger, qui se déroulent à Yanbu, auxquelles participent les États-Unis et l’armée saoudienne, auront le titre de la longue évasion », affirmant que « les Américains jouent avec les Saoudiens et les Emiratis, ils cherchent à remonter leur moral en lambeaux. »

Al-Mashat a averti que « notre longue main est déterminée à atteindre les ennemis s’ils baissent la tête et insistent pour poursuivre l’agression et le siège. Leurs manœuvres militaires et toutes ces flottes dans la mer Rouge et le golfe d’ Aden, ne nous ébranlerons point. »

Il a souligné que « les prochains jours témoigneront de changements imprévisibles » et « nous n’hésiterons pas à mener les frappes les plus dures, et à exploiter tout ce qui permettrait d’atteindre le droit de notre peuple à vivre dans la dignité ».

Al-Mashat a réitéré la position du Yémen sur la cause palestinienne, déclarant : « Nous saluons la fermeté de nos frères en Palestine, et la position de la République du Yémen est claire et ferme sur la question palestinienne ».

Il a poursuivi : « Nous sommes sous le choc de l’agression et du siège en raison de notre position claire et franche envers l’entité israélienne usurpatrice, qui doit quitter les terres libres et sacrées de la Palestine. »

Auparavant, le Premier ministre du gouvernement de Sanaa, Abdul Aziz Saleh bin Habtoor, avait commenté la visite de l’ambassadeur américain dans les gouvernorats d’Hadramaout et d’Al-Mahra, affirmant qu’elle « s’inscrit dans la quête continue de son pays pour contrôler les champs pétroliers et ports le long de la bande méridionale de la République du Yémen et une partie de la côte occidentale. »

Source: Traduit d'AlMayadeen