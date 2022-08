Le chef de l’administration générale de l’état-major général des forces armées russes, Igor Kostyukov, a annoncé ce mardi 16 août, qu’il existe une « menace de transformer la Syrie en une arène de confrontation israélo-iranienne à la suggestion des États-Unis ».

Lors de la Conférence internationale sur la sécurité, Kostyukov a déclaré : « depuis le début du conflit syrien, les forces armées israéliennes ont mené plus de 180 opérations de destruction d’infrastructures civiles et militaires sur le territoire de la république sous prétexte de lutter contre la présence iranienne ».

Il a poursuivi : « À la suite des frappes, plus de 40 civils ont été tués et environ 70 ont été blessés, et les pertes parmi l’armée syrienne ont atteint plus de 90 personnes, et jusqu’à 200 ont été blessées ».

Il a souligné que « les États-Unis préparent les combattants des groupes armés et ceux de Daech à lancer des attaques terroristes sur les territoires contrôlés par Damas », soulignant que « les États-Unis et l’Europe empêchent le retour des réfugiés syriens, bien que Damas crée les conditions pour cela. »

Selon lui, cela conduit à la déstabilisation de la situation et une escalade des tensions au Moyen-Orient, ajoutant : « En même temps, il est clair que les États-Unis sont une partie intéressée et un bénéficiaire de la crise à venir ».

« Les États-Unis mènent une série de révolutions au Moyen-Orient et en Afrique », a ajouté Kostyukov.

Le dimanche dernier, les défenses aériennes syriennes ont affronté des cibles hostiles contre l’entourage de Damas et le gouvernorat de Tartous.

Selon l’agence syrienne Sana, citant une source militaire, l’ennemi israélien a tiré des missiles depuis des avions survolant le sud-est de Beyrouth contre des points dans la banlieue de Damas. Simultanément à cette agression un raid aérien a été mené depuis la mer contre un nombre de points au sud du gouvernorat de Tartous.

La source a affirmé que les défenses antiaériennes de l’armée ont intercepté des missiles et abattu un certain nombre d’eux, faisant savoir que l’agression a fait 3 martyrs et causé des dégâts matériels.

La Syrie a appelé le Conseil de sécurité de l’ONU et les Nations Unies, plus tôt, à condamner l’agression israélienne contre elle et à prendre des mesures fermes pour empêcher qu’elle ne se reproduise.

Source: Médias