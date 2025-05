L’eurodéputée franco-palestinienne Rima Hassan a annoncé qu’elle allait embarquer dimanche à bord d’un navire humanitaire en direction de Gaza en compagnie notamment de l’activiste suédoise Greta Thunberg.

« Je serai avec Greta Thunberg, l’équipage de la Coalition de la flottille pour la liberté », un groupement d’ONG qui dénoncent le blocus israélien contre la bande de Gaza, et « d’autres militants », a expliqué sur X l’élue LFI.

La mission vise à remplir « plusieurs objectifs: dénoncer le blocus humanitaire et le génocide en cours, l’impunité dont bénéficie Israël et de sensibiliser l’opinion mondiale et internationale », a ajouté Rima Hassan.

Début mai, un navire sur lequel la Coalition de la flottille pour la liberté espérait récupérer des sympathisants – dont Greta Thunberg – à Malte, puis se rendre à Gaza, avait été endommagé par des tirs de l’armée d’occupation israélienne.

En février, Rima Hassan avait été refoulée à son entrée en ‘Israël’, après avoir tenté d’y entrer dans le cadre d’une visite d’une délégation du Parlement européen.

La guerre génocidaire israélienne contre le territoire palestinien assiégé, a couté la vie à plus de 54.000 Palestiniens, dont une majorité de femmes et d’enfants.