Des responsables du ministère israélien des Affaires étrangères ont déclaré au site Walla que « la Chine avait averti Israël, la semaine dernière, contre une soumission aux pressions américaines pour nuire aux relations avec le gouvernement de Pékin ».

Le site israélien a souligné que « le message chinois a été transmis la semaine dernière à l’ambassadeur d’Israël à Pékin, Irit Ben Aba, par Liu Jinshao, l’un des hauts diplomates chinois, qui dirige le département des relations internationales du Parti communiste, un poste au niveau de ministre. »

De hauts responsables du ministère israélien des Affaires Etrangères ont déclaré que: « C’est la première fois qu’Israël reçoit un message aussi précis et direct de la Chine concernant la question des relations trilatérales entre Israël, les États-Unis et la Chine ».

Et de noter: « ils ne savent pas la raison principale derrière le message chinois exceptionnellement dur. Cela pourrait être lié aux tensions entre les États-Unis et la Chine à propos de Taïwan, et à la récente visite de la présidente de la Chambre des Etats-Unis, Nancy Pelosi, à Taïwan ».

Un des responsables israéliens a déclaré à Walla que « la Chine a transmis les mêmes messages à tous les pays occidentaux », ajoutant que « les relations avec la Chine sont stables et bonnes, mais ils savent que les États-Unis sont nos alliés le plus proche ».

Source: Traduit à partir d'AlMayadeen