‘Israël’ a annoncé le 17 août le rétablissement total des relations diplomatiques avec la Turquie et le retour des ambassadeurs dans les deux pays.

«Il a été décidé d’élever le niveau des liens entre les deux pays à des relations diplomatiques pleines et entières et de renvoyer les ambassadeurs et les consuls généraux dans les deux pays», a annoncé dans un communiqué le Premier ministre israélien Yaïr Lapid.

«Le rétablissement des relations avec la Turquie est un atout important pour la stabilité régionale et une nouvelle économique très importante pour les citoyens d’Israël», a-t-il ajouté, rapporte l’AFP.

Les relations bilatérales entre ‘Israël’ et Ankara s’étaient tendues en 2010 avec l’affaire du Mavi Marmara, lorsque des forces israéliennes avaient lancé un assaut meurtrier sur ce navire turc tentant d’acheminer de l’aide à la bande de Gaza, enclave palestinienne sous blocus israélien.

Les deux parties avaient ensuite rappelé leurs ambassadeurs en 2018 après la mort de manifestants palestiniens à Gaza.

Selon le quotidien français Le Figaro, « la question de la coopération énergétique entre les deux pays est également au cœur de cette nouvelle lune de miel », notant « qu’en janvier dernier, le président Erdogan s’était dit prêt à coopérer sur un projet de gazoduc en Méditerranée orientale, alors qu’il s’y opposait autrefois ».

Et d’ajouter : « Cette question est également essentielle aujourd’hui, alors que de nombreux pays européens cherchent à réduire leur dépendance au gaz russe en raison de la guerre en Ukraine ».