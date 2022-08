Zhang Jun, représentant permanent de la Chine auprès des Nations unies, a exhorté jeudi la communauté internationale à prendre des mesures efficaces pour remettre sur les rails le règlement de la question palestinienne.

Selon M. Zhang, le statu quo dans les territoires palestiniens occupés n’est pas tenable. La communauté internationale doit aller au-delà de la gestion de crise au coup par coup, s’attaquer directement aux causes profondes, et prendre des mesures efficaces pour favoriser un retour rapide du règlement de la question palestinienne sur la bonne voie.

Depuis un mois, la situation instable dans les territoires palestiniens occupés attise la nervosité du monde entier. L’escalade de la violence à Gaza a fait des centaines de victimes civiles et causé de graves dégâts aux infrastructures, poussant une fois de plus la situation au bord d’une guerre à grande échelle et plongeant la population de Gaza dans la peur et la détresse, a-t-il déclaré devant le Conseil de sécurité de l’ONU.

Pour M. Zhang, il est impératif de promouvoir le respect effectif du cessez-le-feu par toutes les parties et l’exercice de la retenue, et les efforts diplomatiques doivent se poursuivre sur tous les fronts. Il a demandé à la communauté internationale d’encourager la Palestine et Israël à rechercher la sécurité commune.

Il a enfin rappelé qu' »Israël » et la Palestine sont et resteront voisins. Leur sécurité est interdépendante et indivisible, et rechercher une sécurité absolue, prendre des mesures unilatérales et fonder sa propre sécurité sur l’insécurité de l’autre partie ne fera qu’aggraver la méfiance, accroître les tensions et les piéger dans un cycle de violences sans fin ».

