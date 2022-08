Le ministère afghan du Commerce a affirmé que « le gouvernement taliban est sur le point de conclure ses négociations sur les contrats de fourniture de blé, de gaz et de pétrole depuis la Russie ».

Des responsables du ministère afghan du Commerce ont déclaré à Reuters que » le gouvernement taliban en était aux dernières étapes des pourparlers à Moscou sur les termes d’un contrat d’achat d’essence à la Russie ».

Habib Rahman Habib, porte-parole du ministère afghan du Commerce et de l’Industrie, a confirmé qu’une délégation officielle dirigée par le ministère du Commerce se rendait dans la capitale russe et finalisait les contrats de fourniture de blé, de gaz et de pétrole.

« Ils mènent des négociations avec la partie russe », a-t-il déclaré dans un message à Reuters, ajoutant « qu’ils seront avisés des détails une fois les contrats conclus ».

Une source au cabinet du ministre du Commerce et de l’Industrie a également informé que des responsables techniques du ministère et du ministère des Finances restaient à Moscou pour travailler à la finalisation de ces contrats après la visite d’une délégation ministérielle ce mois-ci.

Il est rapporté que le gouvernement afghan a demandé l’importation d’environ un million de barils de pétrole par jour en provenance de Russie, au milieu de ce mois, soulignant qu’il souhaite augmenter le volume des échanges avec la Russie.

Source: Traduit d'AlMayadeen