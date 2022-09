La marine iranienne a a confirmé avoir relâché deux drones marins d’espionnage américains après les avoir saisis, sachant qu’il y a trois jours l’Iran avait saisi et relâché un drone marin américain, jours au large de Bahreïn,avait annoncé le Pentagone.

« La marine iranienne a dénoncé la présence de ces drones marins danS la mer car ils compromettent la sécurité maritime », a rapporté vendredi la télévision iranienne.

« Le destroyer Jamaran de la marine iranienne a saisi les deux navires jeudi pour prévenir tout accident éventuel après avoir lancé des avertissements à la flotte américaine. Après avoir sécurisé les voies de navigation internationales, les deux drones ont été relâchés dans une zone sûre », a indiqué la télévision.

Selon les médias iraniens, le destroyer Jamarana rencontré plusieurs petits pièces maritimes dans la mer et a demandé au contrôleur de l’équipement de la flotte américainede cesser ce comportement et de se déplacer .

« Le destroyer Jamaran a ensuite rencontré une troisième fois d’autres drones marins US et a pris des mesures pour contrôler et saisir ces drones marins afin de prévenir d’éventuels incidents terroristes et empêcher la survenue d’incidents imprévus », selon l’agence de presse iranienne Fars.

La marine iranienne a souligné que les navires « naviguaient de manière incontrôlée, provoquant l’insécurité et mettant en danger la sécurité des navires ». Après avoir saisi les navires, la marine iranienne les a ensuite relâché dans « une zone sûre » où la marine américaine les a récupérés .

Source: Traduit d'AlMayadeen